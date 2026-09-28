強烈風暴襲美國東部釀1死 狂風豪雨使逾10萬戶停電

一場異常強勁的秋季「東北風暴」今天持續侵襲美國人口稠密的東北部，其帶來的強風、豪雨與巨浪，導致數以萬計的用戶停電，至少1人死亡。

法新社報導，「東北風暴」（Nor'easter）名稱源自從東北方吹來的強風。這類風暴伴隨豪雨，有時還夾雜降雪，加上強烈風勢與劇烈風暴潮（stormsurge），影響美國東岸廣大區域，可能造成數十億美元的經濟損失。

然而這波風暴格外罕見，因為東北風暴通常發生在年底或春季。

劇烈天氣橫掃包括紐約、波士頓和費城等多座城市，已至少造成1人死亡，最高有13萬用戶停電。當地媒體報導，紐約市1名公共住房管理局的員工昨天在穿過停車場時，被一棵倒下的樹砸中身亡。

根據停電監測網站PowerOutage.com資料，截至今天晚間已有數千戶恢復供電。

航空交通同樣大受影響。航班追蹤網站FlightAware數據顯示，全美各地機場一片混亂，超過500架航班被取消，將近6000架班機延誤。

美國國家氣象局（NWS）今天晚間表示，這波風暴在東岸肆虐數日後正在減弱，海灘狀況隨之好轉，紐約州、紐澤西州及麻薩諸塞州部分地區的沿海洪水警報得以解除。然而，風暴尚未完全結束。

國家氣象局指出，預計從今晚到明天，新英格蘭（New England）南部至中大西洋岸地區（Mid-Atlantic）北部將迎來一輪伴隨雷暴天氣的豪雨。