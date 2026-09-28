AI成政治宣傳新管道「粉紅肉渣」網站漸增

AI已深入美國政治，從產業數以千萬美元計的資金投入期中選舉，到選民透過聊天機器人認識候選人與政治議題，這項技術正以不同方式影響政治。部分民眾在不知情下，甚至可能取得偽裝成中立新聞摘要的政黨宣傳論點。

政治新聞網站Politico報導，根據專注於新聞可信度的「新聞守門人」（NewsGuard）最新稽核調查，當民眾詢問AI聊天機器人有關候選人與議題時，若相關議題已被具有政黨立場的網站報導，這些聊天機器人幾乎有一半的情況，會引用偽裝成獨立在地新聞媒體的政黨網站作為資訊來源。

● AI聊天機器人 近半回答引用黨派網站

這些網站被稱為「粉紅肉渣」（pink slime）網站。新聞守門人以12個網站近期報導為基礎，測試7款主要AI工具，其中6個偏民主黨、6個偏共和黨。結果顯示，AI聊天機器人有48.2%的回答引用粉紅肉渣網站及其他來源；另有7.7%的回答，只引用粉紅肉渣網站。

其中，ChatGPT引用粉紅肉渣網站的比例最高，達70.8%；Copilot與Perplexity均為54.2%，Claude為50%，其餘工具介於29.2%至41.7%。

在168次回答中，只有1次主動指出這類網站具有政黨色彩。

Copilot所屬的微軟（Microsoft）發言人表示，Copilot會根據高品質搜尋結果回答，並鼓勵使用者檢視來源以確認資訊準確性。其他6家受測AI公司則未回應置評請求。

「粉紅肉渣」一詞源自肉品加工使用的粉紅色肉泥。所謂粉紅肉渣網站，表面上看似正規新聞媒體，實際上卻由具有政治或意識型態目的的團體出資，且未向讀者揭露背後的資金來源與政治立場。

● 粉紅肉渣擴張 地方新聞持續萎縮

法新社報導，部分粉紅肉渣網站被懷疑使用AI工具產製文章，近年來數量快速增加，已超越美國報紙網站；專家認為，這種現象可能進一步侵蝕大眾對傳統媒體的信任。

新聞守門人發現，今年成立的粉紅肉渣網站達21個，總數來到1179個。相較之下，西北大學（Northwestern University）地方新聞倡議（Local NewsInitiative）統計，目前全美只有937家日報仍在營運。

新聞守門人的霍華德（Sam Howard）表示：「這些粉紅肉渣網站會讓新聞閱聽眾感到困惑，可能不知道它背後目的，誤以為是自己地區獨立新聞媒體，進而削弱新聞記者與不同政治立場讀者之間的信任。」

新聞守門人指出，右翼One Nation與左翼AmericanIndependent這兩大粉紅肉渣網站網絡，今年前8個月在臉書（Facebook）及Instagram（IG）平台上共投放廣告金額至少達80萬1500美元（約新台幣2553萬元），為旗下文章擴大曝光。

研究人員認為，它們網路觸及率日增之下，也可能進一步影響AI聊天機器人的回答。

American Independent和One Nation均未回應法新社的置評請求。

隨著價格低廉且普及的AI工具問世，生產及散布這類內容變得前所未有地容易。

去年，耶魯大學（Yale University）社會與政策研究機構支持的一項研究警告，這類網站的影響力日益提升，許多用戶甚至偏好這些網站，而非遵循道德規範的傳統媒體。

耶魯政治學助理教授德魯卡（Kevin DeLuca）表示：「這些網站似乎接受競選團隊或政治顧問資助，撰寫帶有偏見或特定立場的內容，同時披著正規新聞網站的外衣。」

他說：「這些網站有可能讓大家相信不是事實的事，卻不知道消息到底是從哪裡來的。」

「粉紅肉渣」現象興起之際，正好碰上美國地方報紙快速萎縮，許多已因經濟壓力關閉或大規模裁員。

西北大學去年調查更發現，全美約3000個郡中有超過212個為「新聞沙漠」，也就是沒有報紙或公共廣播電台等的在地媒體。

「粉紅肉渣新聞」（pink slime journalism）一詞早在2012年就已出現，如今AI卻讓具有政黨與意識型態立場的內容更隱密地觸及更大受眾；聊天機器人不僅未必揭露消息來源的政治立場，反而可能放大這些內容，而2026年美國期中選舉可能只是開始。