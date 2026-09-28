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共和黨農民支持度鬆動

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

距離美國11月國會期中選舉僅剩一個多月，但美國農民共和黨的支持正在鬆動，反映對關稅、汽柴油與肥料價格上漲、及當局打算進口更多牛肉等議題的不滿，使共和黨在這些傳統票倉的選情為數十年來最艱困。

美國總統川普對中國大陸發動貿易戰，使黃豆外銷暫停，壓低去年的穀物售價，使農民損失數十億美元。關稅也推高農業機具價格。同時，美伊戰爭的連鎖影響日漸推升美國肥料與柴油價格，讓農民生活愈來愈難熬。

美國農民向來是川普與共和黨的忠實支持者，但過去一年來的焦慮情緒日增，同期川普的支持率已降至接近歷史新低。

目前在參眾兩院僅握有些微多數的共和黨，可能會因為在農業州所面臨的困境，失去參眾兩院控制權，甚至無法拿下愛荷華州等紅州的州長大位。

庫克政治報告（Cook Political Report）資深選戰分析師瓦瑟曼，把今年期中選舉比擬為1986年和2006年的選戰。1986年的經濟危機迫使許多農場與牧場倒閉，當時民主黨拿下參院控制權，在眾院的席次領先優勢也進一步擴大；2006年的伊拉克戰爭與高油價，使民主黨同時拿下參眾兩院。

共和黨 農民 川普 民主黨 國會 美伊戰爭

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