更加大手筆！美國「玩樂通膨」升溫 無礙民眾更願花錢投入休閒愛好

美國銀行（Bank of America）最新分析顯示，美國消費者不僅比以往更願意花錢在休閒愛好上，也更加大手筆。暗示美國的「玩樂通貨膨脹」雖然可能正在升溫，但消費者興致不減。

CNBC報導，根據美銀分析其信用卡用戶數據，今年8月休閒愛好相關消費次數較去年同期成長了3.4%，但消費總額卻增加達7.9%。這其中包括藝術手作、電玩遊戲到滑雪、健行、露營及潛水裝備等品項。

根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）公布的8月消費者物價指數（CPI）資料，美國休閒娛樂物價指數較去年同期上漲了2.7%，當中包含影音、寵物相關、運動商品、攝影及休閒閱讀等項目。

而美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）公布的零售銷售月報顯示，包括運動商品、休閒愛好、樂器及書店等品項，8月銷售額較去年同期增長達10.7%，比整體零售銷售額及食品與服務銷售額的6%增幅還高。

美銀分析師指出，近幾個月美國消費者的休閒愛好支出增加，可能因為美國和伊朗戰爭導致燃油價格大漲，造成旅遊費用變貴，民眾轉為花費在其他休閒愛好上。

根據國際航空運輸協會（IATA）的資料，截至本月18日為止的1週，航空燃油平均價格為每桶194美元，較去年同期暴漲116%。

美國聯邦資料也顯示，8月美國機票價格較去年同期上漲26.5%。