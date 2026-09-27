強烈「東北風暴」侵襲美國東北 颶風諾洛恐為夏威夷帶來洪水

一場異常強勁的秋季風暴27日侵襲美國東北部，帶來強風豪雨，導致數以萬計的人無電可用，美媒稱有一人死亡。與此同時，颶風諾洛雖不會登陸夏威夷，仍可能帶來強風與突發洪水。

法新社報導，美國東北部的紐約（New York）、波士頓（Boston）與費城（Philadelphia）皆位於這場「東北風暴」（Nor'easter，因風從東北吹來而得名）的影響路徑，當局警告可能發生嚴重淹水及道路封閉。

美國國家氣象局（National Weather Service）在最新預報中表示，這場風暴26日下午在中大西洋岸地區（Mid-Atlantic）北部及新英格蘭（New England）地區南部近海盤旋期間，持續降下大雨，預計風暴將向紐澤西州和長島（Long Island）方向移動。

此外，國家氣象局表示，由於適逢滿月大潮，中大西洋岸地區沿海預料將出現嚴重淹水情形。

與此同時，颶風諾洛（Nolo）正以極緩慢的速度在夏威夷大島（Big Island）南部海域盤旋，最大持續風速約每小時150公里。

美聯社報導，諾洛的中心位於夏威夷最南端南南西方約266公里處，預計27日晚間至28日清晨將增強為強烈颶風，並從夏威夷以南向西移動。

預料颶風中心不會直接登陸，不過氣象預報員警告，其外圍雲帶可能引發危及人命的洪水和土石流，預估大島部分地區降雨量將達510毫米左右，其他島嶼也將迎來強降雨。