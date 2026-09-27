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台式經典融入當代爵士 台灣樂團華府演出感動美國民眾

中央社／ 華盛頓26日專電

由台美人李欣怡領軍的爵士樂團Formosan Groove今晚在華府甘迺迪表演藝術中心演出，演奏多首融合東、西方樂器改編的台語經典老歌，感動台下觀眾。美國民眾受訪說，這是第一次聽到台灣音樂，融合不同元素的表演令她印象深刻。

文化部駐美國代表處台灣書院與Formosan Groove於9月及11月在華府推出4場音樂會，首場在甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）The REACH藝術空間River Pavilion登場。

透過當代爵士、放克及世界音樂節奏，重新詮釋「港邊惜別」、「阮若打開心內門窗」、「望春風」、「桃花過渡」、「燒肉粽」及「天黑黑」等台語經典歌曲。

Formosan Groove成員來自台灣、日本、西班牙及美國等跨國音樂家。今晚現場也有主持人一一介紹每首歌曲背後的創作故事，幫助美國民眾了解當時台灣的社經情況。

聽完一小時的演出後，美國民眾古普塔（Anita Gupta）接受中央社記者訪問表示，她看了很多亞洲戲劇、聽了很多亞洲音樂，但這是第一次聽到台灣音樂，對於這種融合的表現方式印象深刻，「非常感動」。

她說，將傳統樂器結合新穎的演奏方式，把這些元素融合在一起，「令人印象深刻」。主持人介紹每首歌曲的背後故事也很有幫助，「能描繪出一幅畫面，讓人們理解藝術家試圖透過音樂傳達的意境」。

李欣怡受訪表示，能在甘迺迪表演藝術中心這個主流場地表演，對「宣傳台灣的文化跟歌曲，是很重要的機會」。

她說，希望藉由今天演出的選曲讓美國人了解台灣歷史，台灣人在艱困環境中，有克服困難的意志，讓台灣從農村社會演變成現今的科技、文化強國。

旅美逾20年的李欣怡去年實現製作音樂專輯的夢想，專輯呈現融合東西方樂器改編的台語經典老歌。她表示，接下來會持續在美國表演，包括11月2日在華府知名爵士樂俱樂部Blues Alley的演出。

李欣怡說，Blues Alley堪稱華府「爵士聖殿」，Formosan Groove是首個在Blues Alley登台表演的台灣團體，當天演出曲目不僅包括台灣經典歌曲，還有日本、西班牙及美國團員的原創曲，呈現台灣在音樂方面「跟世界各國處於友好的模式」。

爵士 華府 樂團

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