AI用電 美衝刺新核能、最快2028商轉

美國川普政府推動核能復興，以政府之力資助新式核能技術研發，不只奇異、西屋等大廠，美國投入新式核能技術的新創公司數量不下八十家，這也有望帶動美國境內新式核能反應器的商轉期程提前至二○二八年。

核安會日前通過台電核三廠的再運轉計畫，年底選舉還有一張廢除非核家園能源政策的公投票要投。台灣能源政策因為人工智慧（ＡＩ）產業發展對電力的需求而持續被檢討，連總統賴清德也鬆口，不排除接受新式核能條件，被產官學界視為民進黨非核家園原則的務實轉向。

不過，在經濟部能源署「全國電力資源供需報告」中，核電並沒有出現在未來十年的電力供給規畫中。能源署強調，國際小型模組化反應爐（ＳＭＲ）技術仍在研發階段，政府將持續關注相關技術發展。

台灣既有核能電廠都是美國系統，因此，對新式核能的關注，也是鎖定在美國開發的ＳＭＲ及ＭＭＲ（微型模組化反應爐技術）。

清大原子科學院長葉宗洸表示，在川普政府的帶動下，美國透過能源部，扶持新式核能的新創開發商。

我國政府部門將二○三○年視為新式核能的觀察重點，主要因為美國ＳＭＲ預計二○三○年商轉，台灣會等商轉運行兩年以上，才評估是否引進。

但其實美國境內新式核能反應器的商轉期程可能提早至二○二八年。

葉宗洸最近半年內兩度訪美，根據他實地探訪結果，美國研發ＳＭＲ及ＭＭＲ的新創公司數量很多，有八十家以上，但根據公開資訊，預期有現貨可以交付的，則不到半數，也就是說，還有很多公司目前還在產品設計階段，但也有傳統大廠如奇異、西屋，投入新式核能產品的研發。

葉宗洸指出，奇異開發的ＢＷＲＸ三○○預計二○三○年商轉，NuCube Energy的ＭＭＲ機組預計交貨時間為二○二九年，Antares Industry的交貨時間更早，二○二八年就能交付商轉。

NuCube Energy及Antares Industry兩家公司的客戶略有不同，分別是大學及軍方，但都將朝向商業化應用發展。

台灣作為全球半導體與ＡＩ供應鏈的核心，電力供應不容閃失；最新的用電成長預估是百分之二點五，若還要再提高預估值，電力從何而來是平衡供需的關鍵。

葉宗洸指出，台灣在電力供應上存在兩大問題，一是能源安全一直無法獲得確保，高度倚賴進口天然氣發電；二是長期以來供電都是處於緊繃狀態，如果未來高耗能的科技業都有機會自行利用ＳＭＲ或ＭＭＲ發電自用的話，不僅高耗能業者自己可以取得穩定的電力，還能解除台電緊繃的供電壓力，也有助其他工業及民生用電都能更加穩定。