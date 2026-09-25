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美國AI命脈緊繫台灣 美前眾議員籲「加快軍售」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國前共和黨眾議員、Palantir國防業務負責人蓋拉格（Mike Gallagher）。路透
美國前共和黨眾議員、Palantir國防業務負責人蓋拉格（Mike Gallagher）。路透

美國前眾議員、Palantir國防業務負責人蓋拉格（Mike Gallagher），24日投書華爾街日報，從AI供應鏈分析台海風險。他認為，美國先進晶片供應仰賴台灣，一旦台海遭封鎖或發生戰事，將重創AI產業，因此主張加快對台軍售及本土半導體製造與封裝布局。

蓋拉格指出，美國經濟如今仰賴AI投資，但AI產業卻受到台海關係牽動。他提出一個假想情境：北京在2027年先封鎖台灣，接著入侵，到了2028年，美國就會面臨經濟的末日浩劫，前沿AI開發將停擺、資料中心建設凍結、市場暴跌。

他說，台積電生產全球九成最先進半導體，以及全球六成半導體，美國的AI技術堆疊離不開台灣。雖然輝達（NVIDIA）今年宣布其先進Blackwell晶片，已在台積亞利桑廠進入量產，但這些晶片仍須運回台灣進行封裝。而台積電宣布在亞利桑那州興建的先進封裝廠，預計2029年才會啟用。

蓋拉格表示，若川普所言不假，也就是「誰贏得AI與超級智慧，誰就能勝出」，那麼，對習近平而言，「拿下台灣」正變得愈來愈有吸引力，甚至難以放棄，因為台灣已成為最重要科技領域中的單點故障（SPOF）。華府、矽谷與華爾街都必須認清，北京的決策考量正在改變，因為很快地，不拿下台灣的代價可能更高。

他主張，美國必須加大力道，讓台灣充分武裝，因為台灣的防衛不僅位居國安戰略的核心，也是經濟與AI戰略的關鍵。美國應透過加速處理對台軍售案、簡化對外軍售流程，支持台灣強化防衛。

此外，蓋拉格表示，美國應預先準備金融制裁措施，並與盟友協調統一的應對方案，確保北京明白攻台的後果將遠超奪取任何半導體產能可能帶來的利益；川普政府也可深化與日、荷在半導體產能方面的合作，確保台積電在日本與亞利桑那州的廠區能儘快投產。

軍售 眾議員 供應鏈

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