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美參院否決限制川普對伊朗動武決議 共和黨4人倒戈

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天以些微差距否決1項民主黨主導的決議案，該案要求總統川普結束對伊朗的戰事，或尋求國會授權。民主黨希望在期中選舉前，利用這場不得民心的戰事讓共和黨陷入被動防守。

路透社報導，民調顯示，川普所屬的共和黨要在11月3日期中選舉後維持國會微弱多數並非易事。隨著戰事推高食品和燃料價格，越來越多共和黨人開始與這場戰事保持距離。

參院今天以50票反對、49票贊成否決這項決議，表決結果大致依黨派劃分，但仍有4名共和黨參議員投下贊成票，包括緬因州的柯林斯（Susan Collins）、肯塔基州的保羅（Rand Paul）、北卡羅來納州的提里斯（Thom Tillis）及阿拉斯加州的穆考斯基（LisaMurkowski）。

將於明年1月離開參院的提里斯今天首度投票支持戰爭權限決議。俄亥俄州的哈斯提德（Jon Husted）、阿拉斯加州的蘇利文（Dan Sullivan）、堪薩斯州的馬歇爾（Roger Marshall）、內布拉斯加州的芮基茲（Pete Ricketts）及南卡羅來納州的葛蘭姆（DarlineGraham）等面臨激烈連任選戰的共和黨人，則仍支持川普。

賓州民主黨籍參議員費特曼（John Fetterman）則是唯一投下反對票的民主黨人。這項決議案7月已獲眾議院通過。

這次表決主要是象徵性質。川普政府過去從未因國會針對戰爭權限的表決而改變政策。

民主黨認為，這類表決可以讓共和黨議員就這場日益不受選民歡迎的戰事公開表態。路透社/益普索（Reuters/Ipsos）本週民調顯示，僅34%的受訪者支持美國對伊朗發動攻擊。

自2月28日美國和以色列開始轟炸伊朗以來，參院已14度審議涉及伊朗戰爭權限的決議案，但僅2度表決支持；眾院則已進行6次相關表決，其中3次支持結束這場衝突。

其中只有1項決議案曾同時獲參眾兩院通過，但白宮並未理會表決結果。

美國憲法規定，宣戰權屬於國會、而非總統。民主黨認為，川普未提出明確戰略，可能使美國陷入曠日持久的衝突；共和黨則主張，川普的行動符合他身為三軍統帥的權限。

伊朗 共和黨 川普

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