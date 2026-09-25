2024川普賓州造勢遇刺案 76歲中彈老翁死於併發症

美國總統川普今天表示，一名在他2024年競選造勢大會上遭槍擊的76歲男子已經過世。當時川普在這場集會上險遭暗殺。

法新社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上發文寫道：「真正的愛國者柯彭哈弗（Jim Copenhaver）已經離世。這是巨大的損失！」

川普2024年在賓州巴特勒（Butler）舉行的競選造勢大會發生槍擊案，柯彭哈弗是當時受重傷的2名參與者之一。另一名造勢大會參與者、50歲的消防人員康沛拉托爾（Corey Comperatore）不幸喪命。

美聯社報導，柯彭哈弗參加集會時是坐在露天座位區，當時一名20歲的槍手從附近的屋頂開槍，其中一顆子彈擦過川普的右耳。柯彭哈弗則是手臂與腹部中彈，這些傷勢給他留下持久的後遺症，必須拄著拐杖走路。

當地媒體報導，阿勒格尼郡（Allegheny County）法醫發布聲明指出，柯彭哈弗今天在匹茲堡的阿勒格尼醫療體系西賓州醫院（Allegheny Health Network's WestPenn Hospital）過世。

川普說：「在保護家人受傷後，吉姆（柯彭哈弗名）展現非凡的勇氣，勇敢地繼續戰鬥、戰鬥、戰鬥，儘管遭遇難以想像的困境，他仍保持積極正向的精神。」

美國媒體刊登柯彭哈弗家屬律師發布的聲明，內文並未提及柯彭哈弗的死因，但賓州檢察長在社群平台X上表示，他是死於槍傷「引發的併發症」。

柯彭哈弗與他的妻子瑪麗安娜．柯彭哈弗（Marianne Copenhaver）於6月對聯邦政府提起訴訟，指控特勤局與國土安全部在那場集會上「徹底失職」，未能提供適當的維安措施。

柯彭哈弗的傷勢需進行多次手術，包括結腸切除手術，且他的腎臟與其他部位受到長期損傷，包括腿部失去知覺。這起訴訟將這些傷勢形容為「致殘、嚴重、永久性且改變一生」。