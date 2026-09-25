路透：美國主要航空公司反對增設美中直航航班

路透社報導，美國主要航空公司組成的行業組織負責人表示，中國國家主席習近平訪美期間雖提議增加兩國直航航班，但美國業界對此仍持反對態度。

路透社24日發自美國華盛頓的報導表示，代表美國航空、達美航空和聯合航空等公司的美國航空協會（Airlines for America）執行長蘇努努（Chris Sununu）當天作出上述表態，理由是美中航空公司使用俄羅斯領空的待遇不對等。

蘇努努說，中國航空公司有8個航班獲准飛越俄羅斯領空，美國航空公司因此持續處於不利地位。

他並指一直在遊說川普政府官員，不要在這個問題上向中國方面讓步。

蘇努努受訪時說，「這不是什麼小問題。航空公司不得不繞飛俄羅斯，需要付出巨大的成本」。

中美雙方目前每週各可執飛約50個往返航班。正在美國進行國是訪問的習近平24日在白宮歡迎儀式致詞時表示，中美可以增加直航航班，讓雙方人員和經貿往來更加便捷。白宮暫未就此置評。

報導指出，2020年初因COVID-19疫情實施航班限制前，中美雙方航空公司每週獲准執飛逾150個往返客運航班；到了2023年8月，中美航空公司每週往返兩國的航班都僅限12班。

美國航空協會近日反對中國國際航空公司申請在美中元首會晤前後增開北京飛往紐約和華盛頓的航班，理由是美國航空公司實際上無法從美國東海岸飛往中國，因為無法使用俄羅斯領空；而中國航空公司則有8班飛往美國的航班獲准飛越俄羅斯。

俄烏戰爭爆發後，美國於2022年3月禁止俄羅斯航班進入美國領空，俄羅斯隨後也禁止美國航空公司飛越俄國領空。美國則未禁止其他國家航空公司飛越俄羅斯，但在2023年與中國達成協議，規定獲批增加的航班不得飛越俄羅斯。