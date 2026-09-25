美國30年期房貸利率突破7% 創川普重返白宮以來新高

數據顯示，美國房貸利率今天突破7.0%，創下川普重返總統職位以來的新高水準。隨著選民在期中選舉前面臨高昂的生活成本，房貸負擔也成為關注焦點。

法新社報導，美國30年期固定房貸利率截至今天平均為7.03%，明顯高於去年同期的6.30%。

根據美國聯邦住宅貸款抵押公司（Freddie Mac，簡稱房地美）資料，這是自去年1月16日以來的最高平均水準。

目前距11月期中選舉只剩下數週時間，住房負擔能力已成為美國選民關注的主要議題。

美國與以色列今年2月底聯手對伊朗發動攻擊後，引發中東戰爭，伊朗封鎖重要能源運輸航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行反擊，導致燃料價格大漲。

美國家庭高度依賴的普通汽油，以及農民和卡車運輸業者所需的柴油價格均大幅飆漲，加重消費者與企業壓力。

為因應通貨膨脹升溫，美國聯邦準備理事會（Fed）本月自2023年以來首次升息，試圖抑制物價上漲。

在此之前，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後持續偏高的房貸利率就已對美國房市造成壓力。

本週房貸利率進一步上升，預料將讓準備購屋民眾的負擔加重。

美國商務部今天也公布另一項報告顯示，8月新屋銷售月增6.4%，經季節性調整後，新屋銷售年率達到68.4萬戶。

然而，儘管8月銷售較前一個月成長，但與2025年8月相比仍下降2.0%。