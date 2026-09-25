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遭川普封殺6天後 CNN等3媒體獲准重返白宮

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
川普。路透
川普。路透

美國總統川普禁止有線電視新聞網（CNN）、新聞頻道MS NOW及政治新聞網站Politico的記者進入白宮6天後，聯邦法官下令恢復其採訪權限，這3家媒體今天終於獲准重返白宮。

法新社報導，聯邦地區法院法官凱利（Timothy Kelly）連夜裁決，撤銷這3家媒體的白宮新聞採訪證「很可能侵犯他們受憲法保障的正當法律程序權利」。

川普（Donald Trump）今天在白宮迎接來訪的中國國家主席習近平並舉行雙邊會。在習近平抵達前，CNN、MS NOW及Politico的記者今晨試圖返回白宮，特勤局（Secret Service）起初拒絕讓他們進入，但最終在中午左右放行。

其他媒體的記者聚集在白宮車道上的CNN採訪帳篷周圍，並拍攝CNN記者克雷恩（Betsy Klein）返回白宮後進行現場報導的畫面。幾名記者對她說：「歡迎回來。」

儘管法官已經下令，CNN、MS NOW及Politico的記者一開始仍被拒於白宮門外，3家媒體一度要求法院今天緊急開庭審理。

中國國營媒體今天也在白宮採訪習近平的國是訪問。根據CNN，川普一度開玩笑稱，中國擁有最友善的記者團。

川普 白宮 CNN

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