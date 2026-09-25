為救罹癌妻…8旬翁每日工作14小時奔波數百公里 陌生人見一幕集資775萬

美國德州一名81歲老翁為支付罹癌妻子的醫療費，即使年事已高仍每天開車數百公里、搬運行李，甚至一天工作14小時。直到一段住家監視器畫面曝光，陌生人被他的身影打動，短短數周便募得超過24.4萬美元（約新台幣775萬元），讓這對夫妻終於看見一絲曙光。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，81歲的強森（Don Johnson）負責搬運行李，賣力工作的身影被一名好心女子發現，於是決定幫他募款。協助募款的豪威爾（Erin Howell）表示，她在看門口監視器時發現強森工作得很吃力，詢問後才知道強森是為了妻子繼續工作。

強森與妻子約瑟芬（Josephine）結婚57年。3年前，約瑟芬被診斷出罹患癌症，即使已經搬去與女兒同住，不斷增加的醫療與藥物費用仍讓全家人難以負荷，81歲的強森才會重新開始工作。他無奈地說，搬運行李是唯一願意給他機會的工作。為了多賺一些錢，強森經常一天工作14小時，開車奔波數百公里，只為了讓妻子有辦法治病。

募款活動9月2日啟動，截至目前已籌得超過24.4萬美元，距離30萬美元目標只差一小段。強森感激地表示，這筆援助讓他終於有機會停下工作，「這太不可思議了」。約瑟芬也因收到大量捐款與鼓勵訊息重新燃起希望。她說，陌生人的支持讓她感受到喜悅，也讓她有勇氣繼續面對這場艱難的抗癌之路。