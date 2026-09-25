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邱比特呢？逾5成美國人不再相信愛情 近2成民眾不認身邊伴侶是真愛

聯合新聞網／ 綜合報導
受訪者中有高達59%的人覺得找不到命中注定的對象。示意圖／ingimage
受訪者中有高達59%的人覺得找不到命中注定的對象。示意圖／ingimage

「真愛會出現嗎？」對不少單身美國人來說，答案似乎沒那麼樂觀。一項最新調查發現，只有41%的單身受訪者相信自己終究能找到「真命天子」，甚至已有伴侶的人，也有近5分之1認為目前的另一半並不是自己的真愛。

據《紐約郵報》（New York Post）報導， Talker Research進行的一項調查訪問2000名美國成年人，其中一半單身、一半有伴侶。受訪者平均有至少兩次以為自己找到「真愛」，最後卻心碎收場。受試者中有59%認為自己不能找到真命天子/天女，只有26%的人還相信世界上有「一位真正適合自己的人」。

調查也發現，美國人似乎普遍對自己的「約會能力」失去信心，56%坦言覺得自己已經「不會談戀愛了」，女性比例更達60%，高於男性的47%。18%的人甚至表示，現在已經不知道什麼才算「正常約會」。

不少人會在傳訊息前反覆修改，或在線下約會時突然變得詞窮，導致一般人平均已經將近一年半沒有遇到真正滿意的約會。至於第一次約會該做什麼，65%認為一起吃飯不可少，61%希望談談彼此對感情的期待，47%則認為初吻也可以發生。至於感情史、發生性關係、討論專一關係及金錢問題，多數人則認為至少等到第二或第三次約會再談比較適合。

受訪者認為，現代約會最大的麻煩之一是「消失式分手」（ghosting），23%將其視為問題；另有18%認為社群媒體製造不切實際的期待，16%則遇過網路上的形象與本人完全不同的約會對象。

而部分人也承認，自己才是感情裡的麻煩製造者：16%曾因化學反應太強而忽略危險訊號，14%明知只是曖昧關係，卻因享受被關注而不願離開。

研究最後指出，即使找到伴侶，感情仍需經營。23%有伴侶者表示，最大的挑戰是隨時間改變後，仍能坦白溝通彼此需求。專家建議放慢腳步、相信直覺，並以誠實建立親密感。

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