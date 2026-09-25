怕淪吃瓜對象？不是沒性慾 美近5成年輕人指「不性福」全它害的

美國一項研究顯示，美國年輕人的性活動整體偏低，近3個月內有29%受訪者完全沒有性伴侶，其中有19%從未有過性伴侶。不少受訪者認為是經濟壓力讓他們無力經營戀愛生活，直說現在要約會更難了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項調查針對2373名18至29歲美國成年人進行訪問，調查中有43%受訪者坦言，經濟壓力讓維持戀愛關係變得更困難。除了經濟壓力之外，同儕的眼光也是另一種壓力。有受訪者就說，社群媒體太過發達，她擔心自己的關係成為群組裡被討論的八卦，因此就算渴望性生活也不敢經營。

除此之外，交友軟體也成為年輕人困擾的原因之一。雖然現代人更容易在交友軟體上找到對象，卻不一定能判斷對方究竟是想發展短暫關係，還是認真交往。這種線上線下的落差，反而讓部分年輕人乾脆放棄。

來自皇后區的22歲男子拉姆辛（Kyle Ramsingh）表示，部分Z世代更習慣透過電話或網路建立親密感。「這麼做比較容易，也不用承諾，因為你可能永遠不會真的見到對方。」他認為，Instagram按讚、TikTok互動等即時回饋，也可能取代過去來自親密關係的刺激。

不過，並非所有人都認為這種狀態會持續。一名23歲華盛頓特區女子就說，或許現在只是多數人感情生活的低潮，未來大家還是會回歸建立關係，畢竟數位世界只能取代某部分的陪伴與親密。