快訊

亞運體操／唐嘉鴻單槓決賽掉槓失誤 第5作收無緣獎牌

亞運舉重／從隊友變師徒首戰就奪銅 郭婞淳笑稱：洪萬庭很焦慮

亞運棒球Live／王彥程5局被敲4安未讓對手越雷池 中華3:0領先中國

聽新聞
0:00 / 0:00

怕淪吃瓜對象？不是沒性慾 美近5成年輕人指「不性福」全它害的

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一項研究顯示，美國年輕人的性活動整體偏低，近3個月內有29%受訪者完全沒有性伴侶，其中有19%從未有過性伴侶。示意圖／ingimage
美國一項研究顯示，美國年輕人的性活動整體偏低，近3個月內有29%受訪者完全沒有性伴侶，其中有19%從未有過性伴侶。示意圖／ingimage

美國一項研究顯示，美國年輕人的性活動整體偏低，近3個月內有29%受訪者完全沒有性伴侶，其中有19%從未有過性伴侶。不少受訪者認為是經濟壓力讓他們無力經營戀愛生活，直說現在要約會更難了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項調查針對2373名18至29歲美國成年人進行訪問，調查中有43%受訪者坦言，經濟壓力讓維持戀愛關係變得更困難。除了經濟壓力之外，同儕的眼光也是另一種壓力。有受訪者就說，社群媒體太過發達，她擔心自己的關係成為群組裡被討論的八卦，因此就算渴望性生活也不敢經營。

除此之外，交友軟體也成為年輕人困擾的原因之一。雖然現代人更容易在交友軟體上找到對象，卻不一定能判斷對方究竟是想發展短暫關係，還是認真交往。這種線上線下的落差，反而讓部分年輕人乾脆放棄。

來自皇后區的22歲男子拉姆辛（Kyle Ramsingh）表示，部分Z世代更習慣透過電話或網路建立親密感。「這麼做比較容易，也不用承諾，因為你可能永遠不會真的見到對方。」他認為，Instagram按讚、TikTok互動等即時回饋，也可能取代過去來自親密關係的刺激。

不過，並非所有人都認為這種狀態會持續。一名23歲華盛頓特區女子就說，或許現在只是多數人感情生活的低潮，未來大家還是會回歸建立關係，畢竟數位世界只能取代某部分的陪伴與親密。

年輕人 戀愛 美國 性愛 性生活 情侶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

讀書不只是考試有用！研究發現從小愛閱讀 腦力與心理健康都更好

英國半失明男子無照醉酒開上高速公路 僅靠前車車尾燈狂飆241公里

影／逃亡8年竟「男變女」！土耳其通緝犯冒用姊姊身分 靠指紋才落網

AI真的可能殺光人類？專家列5種末日情境 從迴紋針到核戰都有可能

相關新聞

為救罹癌妻…8旬翁每日工作14小時奔波數百公里 陌生人見一幕集資775萬

美國德州一名81歲老翁為支付罹癌妻子的醫療費，即使年事已高仍每天開車數百公里、搬運行李，甚至一天工作14小時。直到一段住家監視器畫面曝光，陌生人被他的身影打動，短短數周便募得超過24.4萬美元（約新台幣775萬元），讓這對夫妻終於看見一絲曙光。

邱比特呢？逾5成美國人不再相信愛情 近2成民眾不認身邊伴侶是真愛

「真愛會出現嗎？」對不少單身美國人來說，答案似乎沒那麼樂觀。一項最新調查發現，只有41%的單身受訪者相信自己終究能找到「真命天子」，甚至已有伴侶的人，也有近5分之1認為目前的另一半並不是自己的真愛。

怕淪吃瓜對象？不是沒性慾 美近5成年輕人指「不性福」全它害的

美國一項研究顯示，美國年輕人的性活動整體偏低，近3個月內有29%受訪者完全沒有性伴侶，其中有19%從未有過性伴侶。不少受訪者認為是經濟壓力讓他們無力經營戀愛生活，直說現在要約會更難了。

訪華15次驚艷兵馬俑！馬斯克母連發3文讚中國：乾淨安全

美國企業家馬斯克的母親梅耶馬斯克在社交媒體上連發三條動態，分享她多次訪華的真實感受，力薦大眾前往中國遊覽，並稱讚中國「乾淨又安全」。她表示到訪過中國15座城市，並曾聽從兒子建議前往西安參觀兵馬俑，直言該古蹟令人驚嘆。

法官深夜解除川普禁令 一度被擋3媒體恢復進白宮採訪

華府聯邦地方法院承審法官凱利(Timothy Kelly)23日深夜發布臨時禁制令，解除川普總統禁止CNN、MS NOW、Politico三家媒體進入白宮採訪的命令。三家媒體24日清晨試圖進入白宮時一度仍被拒門外，原告律師還曾請求凱利召開緊急聽證會；但川普政府上午啟動恢復採訪證程序允許媒體人員領回證件，三家媒體記者重獲進入白宮權限。

房市要飄寒意？美房貸利率升破7% 近七成家庭買不起 屋主有降價壓力

美國30年期房貸利率近兩年來首度突破7%，隨著債市各期限殖利率大幅攀升，民眾住房負擔能力的疑慮提高。如今籠罩房市的問題，已從「借貸成本何時會下降」，轉變成「如果利率進一步走高，會發生什麼事？」這可能迫使一些屋主被迫降低售價，讓房市感受到涼意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。