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衣服焦黑融化！女嬰遭放入烤箱慘死 粗心媽喊「以為是嬰兒床」下場出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
美國密蘇里州一名28歲女子瑪麗亞，2024年初因將僅1個月大的親生女兒放入烤箱致死而遭到起訴。示意圖／Ingimage
美國密蘇里州一名28歲女子瑪麗亞，2024年初因將僅1個月大的親生女兒放入烤箱致死而遭到起訴。示意圖／Ingimage

美國密蘇里州一名28歲女子瑪麗亞（Mariah Thomas），2024年初因將僅1個月大的親生女兒放入烤箱致死而遭到起訴。這起案件於當地時間9月22日迎來最終判決，法院依法判處她13年有期徒刑，為這起家庭悲劇劃下句點。

綜合外媒報導，案件發生於2024年2月10日，警方接獲報案指稱堪薩斯城（Kansas City）一處住宅內有嬰兒失去呼吸心跳。警消人員趕抵現場後，驚見僅滿月的女嬰扎利亞梅（Za’Riah Mae）全身嚴重燒燙傷，身上被烤至發黑的衣物甚至已直接融化，並黏著在尿布與皮膚上，當場被宣告死亡

案發後，瑪麗亞向警方宣稱自己當時只是要抱孩子去睡午覺，卻「不小心」把女嬰放進了烤箱而非嬰兒床；女嬰的外公也向警方證實，女兒當時曾慌張向他坦承「以為把寶寶放進床裡，卻誤放進了烤箱」。

這起手段極其殘忍的案件震驚全美，瑪麗亞最初被檢方依一級謀殺罪起訴，若罪名成立可能面臨更重刑罰。不過根據法庭紀錄，瑪麗亞最終與檢方達成認罪協商，換取檢方撤銷一級謀殺罪名，最終被法官判處13年監禁。

美國 嬰兒 死亡

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