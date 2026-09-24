美法官下令解禁3媒體 川普白宮採訪禁令恐違憲

美國聯邦法官今天下令總統川普恢復美國有線電視新聞網（CNN）、MS NOW與Politico記者的白宮採訪權限，並指出川普封殺這3家媒體的禁令可能違憲。

路透社報導，這是川普與媒體爆發的重大交鋒之一，這項裁決對川普構成重大打擊。身為共和黨籍總統的川普18日宣布採訪禁令，新聞機構隨後提起訴訟，聯邦地區法院法官凱利（Tim Kelly）今天針對這起訴訟做出裁定，發布這項命令。

川普曾在社群媒體發文表示，這3家媒體「不應該被允許不斷撰寫或報導虛構內容與謊言」；司法部律師則試圖以國家安全為由，證明禁令的合理性。

法新社報導，凱利在做出裁決前曾舉行近一小時的法庭聽證會，當時就對白宮封殺這3家媒體的舉措顯露懷疑態度。

這幾家新聞媒體提起訴訟，請求法官核發針對禁令的暫時禁制令，理由是禁令侵犯保障新聞自由的美國憲法第一修正案。

司法部先前在法庭文件中回應指出，川普有權「管制記者進入橢圓形辦公室等總統管制區域」，並強調「進入白宮是一種特權，而非權利」。

白宮新聞辦公室在致CNN的隨附信函中，指責這家有線電視新聞網「散播有關國家安全與其他議題的明確不實訊息，並公開敏感或機密資訊」。MS NOW與Politico也面臨類似指控。

在法庭上代表媒體機構的律師布特羅斯（TheodoreBoutrous）向法官表示，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布禁令時，「隻字未提國家安全」。

布特羅斯說：「突然之間，這就變成了一樁國安案件。」

他補充指出：「記者僅因報導國安議題，而這些議題是政府不希望被報導的，就可能遭受政府懲罰…這種想法完全違背憲法第一修正案的原則。」