快訊

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

高市早苗已在佈局2027！集結盟友篤定首相連任？

聽新聞
0:00 / 0:00

美法官下令解禁3媒體 川普白宮採訪禁令恐違憲

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
法院裁定白宮恢復CNN、MS NOW與Politico記者的採訪權限，讓這3家媒體重新進入白宮採訪川普與相關活動。圖為CNN駐白宮採訪團的工作間。路透
法院裁定白宮恢復CNN、MS NOW與Politico記者的採訪權限，讓這3家媒體重新進入白宮採訪川普與相關活動。圖為CNN駐白宮採訪團的工作間。路透

美國聯邦法官今天下令總統川普恢復美國有線電視新聞網（CNN）、MS NOW與Politico記者的白宮採訪權限，並指出川普封殺這3家媒體的禁令可能違憲。

路透社報導，這是川普與媒體爆發的重大交鋒之一，這項裁決對川普構成重大打擊。身為共和黨籍總統的川普18日宣布採訪禁令，新聞機構隨後提起訴訟，聯邦地區法院法官凱利（Tim Kelly）今天針對這起訴訟做出裁定，發布這項命令。

川普曾在社群媒體發文表示，這3家媒體「不應該被允許不斷撰寫或報導虛構內容與謊言」；司法部律師則試圖以國家安全為由，證明禁令的合理性。

法新社報導，凱利在做出裁決前曾舉行近一小時的法庭聽證會，當時就對白宮封殺這3家媒體的舉措顯露懷疑態度。

這幾家新聞媒體提起訴訟，請求法官核發針對禁令的暫時禁制令，理由是禁令侵犯保障新聞自由的美國憲法第一修正案。

司法部先前在法庭文件中回應指出，川普有權「管制記者進入橢圓形辦公室等總統管制區域」，並強調「進入白宮是一種特權，而非權利」。

白宮新聞辦公室在致CNN的隨附信函中，指責這家有線電視新聞網「散播有關國家安全與其他議題的明確不實訊息，並公開敏感或機密資訊」。MS NOW與Politico也面臨類似指控。

在法庭上代表媒體機構的律師布特羅斯（TheodoreBoutrous）向法官表示，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布禁令時，「隻字未提國家安全」。

布特羅斯說：「突然之間，這就變成了一樁國安案件。」

他補充指出：「記者僅因報導國安議題，而這些議題是政府不希望被報導的，就可能遭受政府懲罰…這種想法完全違背憲法第一修正案的原則。」

川普 白宮 法官

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普在聯國訓斥CNN記者 「你不該報導我」

影／川普剛禁CNN進白宮 聯合國再嗆主播：妳不該採訪我！

川普槓媒體推24hr影音頻道 與公眾直接溝通

【重磅快評】福斯對川普說不 媒體守住不被政治馴化底線

相關新聞

原定澳洲運返美國 彭博：中國大陸扣押F-35敏感零件

知情人士稱，中國大陸政府已扣押F-35隱形戰機的潛在敏感零件。這些零件原定從澳洲運往美國，但基於不明原因被轉運到香港。

美法官下令解禁3媒體 川普白宮採訪禁令恐違憲

美國聯邦法官今天下令總統川普恢復美國有線電視新聞網（CNN）、MS NOW與Politico記者的白宮採訪權限，並指出川...

美官員證實 林肯號打擊群部署期間發生8起自殺未遂

川普政府官員證實，美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）打擊群長期部署期間，共發生8起美軍人員自殺...

FBI被駭 數千名探員、求職者個資外洩

網路駭客組織ShinyHunters在網路上聲稱，竊取聯邦調查局(FBI)數千名探員和求職者的高敏感數據、並入侵FBI招聘網站，對此FBI於23日表示正在調查。

康乃爾：美國大學面臨三大空前危機

美國高等教育現正經歷史上最艱難的時期之一。 繼耶魯大學、范德堡大學之後，康乃爾大學22日也提出危機反省與因應方案的特別報告。

前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦性侵助理海利 紐約法院判刑15年

美國紐約州法官今天判處前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）15年有期徒刑，他因2006年性侵害前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。