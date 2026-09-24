川普政府擬禁柴油出口90天 能源部長直呼行不通

知情人士今天透露，儘管政府內部與石油業意見分歧，川普政府仍準備研擬禁止柴油出口90天的計畫，以試圖降低能源價格，緩解共和黨人在期中選舉前面臨的壓力。然而，美國能源部長萊特直言，這種生硬工具絕對行不通。

政治新聞網站Politico報導，這項禁令的法律程序仍在研擬中，但已遭美國燃料生產者的反對，他們警告任何短期的益處都將被未來更高的燃料價格所抵消。任何運輸的中斷，都將是自歐巴馬政府於2015年解除長達數十年的石油出口禁令以來，美國對能源出口實施的第一項限制措施。

但川普政府2月對伊朗發動的戰爭，以及烏克蘭對俄羅斯煉油廠的攻擊，已將柴油價格推升至歷史新高，並促使農業州的共和黨人要求祭出禁令。根據美國汽車協會（AAA）的數據，今天美國柴油平均價格為每加侖6.52美元，比一個月前增加91美分，比去年增加2.83美元。

知情人士表示，部分共和黨國會議員、煉油廠高層、甚至是部分政府官員仍試圖說服川普總統，認為實施禁令並非良策且可能適得其反，最終將推升汽油、航空燃油等燃料價格。

Politico指出，為期90天的禁令將導致美國部分地區的柴油價格在短期內下滑，因為原本將運往歐洲或亞洲的油輪會改為將燃料回注至美國燃料系統中，增加國內供應。然而，由於失去主要的出口市場，煉油廠最終將減緩生產，進而導致價格攀升。

路透社報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）今天表示，美國對柴油出口實施的禁令將無法奏效，且可能推高汽油與航空燃油價格，這個立場與支持出口禁令的總統川普相左。

萊特在「經濟學人」（The Economist）於紐約舉行的活動上表示：「禁止柴油出口這種生硬工具絕對行不通。」

萊特說：「我們是全球最大的柴油出口國，但生產柴油的同個煉油廠也生產汽油與航空燃油。因此，如果無法出口我們煉油廠生產的柴油，就會耗盡儲存空間，你就必須降低美國的煉油量，這將對汽油價格與航空燃油構成上漲壓力。」

他說，川普政府對任何降低燃料價格的想法都抱持開放態度，並將在未來幾天宣布相關政策。

萊特表示，政府正在與煉油業合作，以「更簡單、自願且合作的方式」增加美國柴油供應量，「而不是使用會降低煉油產能的生硬手段」。他不願詳細說明相關計畫，並表示尚未做出決定。

路透社指出，由美國石油業協會（AmericanPetroleum Institute）、美國燃料與石化製造商協會（American Fuel and Petrochemical Manufacturers）、商業圓桌組織（Business Roundtable）與美國全國商會（US Chamber of Commerce）等36個產業與商業團體簽署的一封信件提到，美國煉油廠目前以全產能運作，生產的柴油量已超過國內消耗量。

這封信件提到：「出口禁令將導致燃料產量減少、供應緊縮，並使美國家庭、農民與卡車司機的成本攀升。」

儘管美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）也曾向總統提到柴油價格高漲的問題，但其他美國高階官員反對實施出口禁令。美國內政部長柏根（DougBurgum）上週表示，這類禁令將引發向美國出口燃料的國家採取報復行動，進而可能損害加州等州的利益。