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美官員證實 林肯號打擊群部署期間發生8起自殺未遂

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國官員證實，林肯號打擊群長期部署期間共發生8起自殺未遂，相關艦上生活與心理健康問題也引發外界對川普軍事政策的批評。美聯社
美國官員證實，林肯號打擊群長期部署期間共發生8起自殺未遂，相關艦上生活與心理健康問題也引發外界對川普軍事政策的批評。美聯社

川普政府官員證實，美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）打擊群長期部署期間，共發生8起美軍人員自殺未遂事件。

法新社報導，民主黨籍聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）詢問林肯號艦上的狀況後，美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）在回覆信函中提供上述資訊。

自林肯號去年11月開始海上部署以來，艦上生活條件惡化及官兵心理健康不佳的報導受到關注，也引發外界對美國總統川普對伊朗用兵的批評。

身為美國海軍最高文職官員的高雄在信中表示，「林肯號開始部署以來，整個打擊群共發生8起自殺未遂事件。」

信中並指出，「本次部署期間，艦上並未發生任何自殺死亡事件。」

這封信還進一步說明部分自殺未遂事件，其中1名隸屬航空聯隊的水手「8月初從艦上跳海」，隨後由搜救直升機迅速救起，並被送離軍艦接受後續照護。

另1名水手「3月試圖從艦上跳海，但被同袍制止」，之後被送回加州聖地牙哥（San Diego）母港。

林肯號於2025年11月離開加州，原定前往南海執行任務；2026年2月底美國與以色列對伊朗發動攻擊前，軍方將其改派至中東。這艘航母在海上部署286天後，在今年9月初短暫停靠泰國。

今年8月，軍人家眷及國會議員針對外界通報的自殺未遂事件、其他嚴重心理健康問題、食物短缺及衛生條件不佳等狀況表示憂心。

川普當時駁斥上述說法，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也堅稱，外界對艦上的情況「有所誤解」。

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