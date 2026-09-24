原定澳洲運返美國 彭博：中國大陸扣押F-35敏感零件

知情人士稱，中國大陸政府已扣押F-35隱形戰機的潛在敏感零件。這些零件原定從澳洲運往美國，但基於不明原因被轉運到香港。

彭博引述不願具名的知情人士報導稱，美國聯合包裹服務（UPS）5月運送1個駕駛艙座艙罩和1個武器艙門，原本運往美國進行檢查，並可能進行維修或報廢，駕駛艙座艙罩和武器艙門，都來自1架澳洲軍方的F-35戰機。其中2名知情人士稱，由洛克希德馬丁公司供應的上述零件均塗有雷達吸波材料，以增強這些零部件的隱身性能。

1位知情人士說，UPS飛機在赴美途中經停南韓，然後轉飛至香港。彭博報導稱，目前不清楚飛機為何在南韓停留或為何改道前往香港，也不清楚零件是不是有意或不小心被轉運。

2名知情人士也表示，中國官方之後扣押這些零部件，迄今尚未歸還。報導稱，大陸駐外使館發言人24日拒絕立即置評此事。

此事曝光時間點正值大陸國家主席習近平赴美訪問，報導稱，美國國會有至少2個委員會正針對零件如何落入中方展開調查。

彭博本周稍早報導，美國眾議院軍事委員會發言人表示，委員會正針對零部件從澳洲轉運至香港一事展開調查。五角大廈審計長和總監察長表示，無法有效追蹤F-35戰鬥機的備件和設備，已連續6年被列為「重大缺陷」，這也是導致軍方財務帳目至今無法理清的主因。