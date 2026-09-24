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川習會前夕 美議員推法案重塑中國科技審查機制

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國總統川普準備明天與中國國家主席習近平會面之際，聯邦眾議院能源暨商業委員會共和黨主席與委員會民主黨首席議員提出跨黨派法案，計劃改革阻止中國科技進入美國市場的審查程序。

路透社報導，這項法案將改寫規範美國聯邦傳播委員會（FCC）「涵蓋名單」（Covered List）的程序。這份清單已成為華府以國家安全為由，限制中國科技的核心工具之一。此舉正值美中兩國在貿易與科技領域角力擴大之際。

這項由路透社率先報導的法案，顯示美國國會對聯邦傳播委員會如何運用權限限制中國科技的關注。

眾議員賈斯禮（Brett Guthrie）與帕隆（FrankPallone）在聯合聲明中指出，這項法案將改變產品被列入聯邦傳播委員會「涵蓋名單」的方式，並要求該機構在判定外國科技是否構成無法接受的國家安全風險之前，必須先徵詢其他政府部門的意見。

他們今天表示：「目前辨識並禁止惡意外國科技的程序在許多情況下發揮作用，但缺乏必要的透明度、一致性與明確性，無法因應科技快速發展下我國長期的國家安全需求。」

聯邦傳播委員會利用「涵蓋名單」禁止中國企業的新型無人機、機器人、路由器、變流器及其他設備進入美國市場。這份清單也是川普政府對中政策最重要的措施之一。

路透社上個月報導，聯邦傳播委員會可能利用這份清單禁止進口對資料中心至關重要、中國企業生產的新型光收發模組。

川普和習近平預定明天在華府舉行會談。聯邦傳播委員會主席卡爾（Brendan Carr）尚未立即對國會議員提出的這項法案發表評論。

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