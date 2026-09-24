前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦性侵助理海利 紐約法院判刑15年

美國紐約州法官今天判處前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）15年有期徒刑，他因2006年性侵害前製片助理海利（Miriam Haley）而被判刑。

現年74歲的哈維溫斯坦2025年6月在重審中遭判一級刑事性行為罪（first-degree criminal sexual act），法院認定他2006年在曼哈頓住處侵害海利。

哈維溫斯坦於2020年在紐約被定罪，並判處23年有期徒刑，罪名包括2013年強暴女星潔西卡曼恩（Jessica Mann），以及2006年強迫海利進行口交。但紐約州最高法院於2024年推翻上述判決，並認定他未獲公平審判，因此下令重審。去年6月重審時，陪審團就海利一案判哈維溫斯坦有罪。

哈維溫斯坦的發言人發布聲明稱，哈維溫斯坦仍堅稱自己無罪，並強烈反對法官法伯（Curtis Farber）判處的刑期。

在2025年的重審中，陪審團就海利一案判哈維溫斯坦有罪；針對前波蘭籍模特兒索科拉（Kaja Sokola）的性侵指控，則判他無罪；至於曼恩提出的強暴指控，陪審團未能達成一致。

哈維溫斯坦是米拉麥斯（Miramax）電影公司的共同創辦人。他因另案於2022年在加州被判強暴、強迫口交及以異物侵入等3項性犯罪成立，並判處16年監禁。

加州上訴法院今年6月維持上述定罪，但下令重新量刑，因為原審法官量刑時曾將哈維溫斯坦後來遭紐約法院推翻的定罪列為加重刑責因素。

哈維溫斯坦最初在紐約遭定罪，被視為#我也是（#MeToo）運動的重要里程碑。這項運動鼓勵女性挺身而出，指控有權勢的男性涉及不當性行為。