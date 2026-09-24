快訊

梁賡義等院士連署籲引退 清大校長高為元：以加倍努力爭取師生信任

台大宿舍爆「安屎之亂」！百人圍觀涉事男 校方：將輔導該生

賴清德「難兄難弟」讚張善政 對比卓榮泰…蔣萬安3問：誰充滿敵意？

聽新聞
0:00 / 0:00

前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦性侵助理海利 紐約法院判刑15年

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦因2006年性侵前助理海利，遭紐約法官判刑15年。美聯社
前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦因2006年性侵前助理海利，遭紐約法官判刑15年。美聯社

美國紐約州法官今天判處前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）15年有期徒刑，他因2006年性侵害前製片助理海利（Miriam Haley）而被判刑。

現年74歲的哈維溫斯坦2025年6月在重審中遭判一級刑事性行為罪（first-degree criminal sexual act），法院認定他2006年在曼哈頓住處侵害海利。

哈維溫斯坦於2020年在紐約被定罪，並判處23年有期徒刑，罪名包括2013年強暴女星潔西卡曼恩（Jessica Mann），以及2006年強迫海利進行口交。但紐約州最高法院於2024年推翻上述判決，並認定他未獲公平審判，因此下令重審。去年6月重審時，陪審團就海利一案判哈維溫斯坦有罪。

哈維溫斯坦的發言人發布聲明稱，哈維溫斯坦仍堅稱自己無罪，並強烈反對法官法伯（Curtis Farber）判處的刑期。

在2025年的重審中，陪審團就海利一案判哈維溫斯坦有罪；針對前波蘭籍模特兒索科拉（Kaja Sokola）的性侵指控，則判他無罪；至於曼恩提出的強暴指控，陪審團未能達成一致。

哈維溫斯坦是米拉麥斯（Miramax）電影公司的共同創辦人。他因另案於2022年在加州被判強暴、強迫口交及以異物侵入等3項性犯罪成立，並判處16年監禁。

加州上訴法院今年6月維持上述定罪，但下令重新量刑，因為原審法官量刑時曾將哈維溫斯坦後來遭紐約法院推翻的定罪列為加重刑責因素。

哈維溫斯坦最初在紐約遭定罪，被視為#我也是（#MeToo）運動的重要里程碑。這項運動鼓勵女性挺身而出，指控有權勢的男性涉及不當性行為。

哈維 紐約 性侵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

申請加入美國空軍換公民 華女涉入籍說謊

惡劣！台中高中生藏手機錄4女同學裸浴、指侵醉女 最新判決出爐

台中姨公幫5歲女童紮衣被控伸手入褲猥褻 2證據還清白

菲律賓副總統彈劾案 參議院修改定罪門檻

相關新聞

前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦性侵助理海利 紐約法院判刑15年

美國紐約州法官今天判處前好萊塢製片大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）15年有期徒刑，他因2006年性侵害前...

川普傳擬禁柴油出口90天！白宮爆雜音 能源部希望產業自願減少出口

美國政治新聞網站Politico報導，為壓低能源價格，川普政府正在準備一項計畫，要禁止柴油出口90天，但美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，目前正與煉油業者討論，「自願」減少柴油出口，作為全面出口禁令的替代方案。

美期中選舉將現藍色浪潮？民主黨想奪回參院看「魚」情

美國勞動節過後，各大民調機構開始公布在11月期中選舉「可能投票」的選民民調，而在這方面，民主黨的領先幅度更大。專家指出，這次選舉可望出現「藍色浪潮」（blue wave），民主黨不僅能拿下眾院，參院也可能翻盤，過去由共和黨把持的德州、堪薩斯州和阿拉斯加州等紅州，民主黨參議員候選人的民調都出現領先態勢，共和黨為何可能守不住紅州？

共和黨不滿川普聲浪高

美國總統川普22日在聯合國的舞台上展現強硬姿態，共和黨內卻有愈來愈多議員開始與他唱反調，是川普二進白宮以來的罕見局面，反映黨內不滿他並未充分關注民眾的生活負擔，進而衝擊期中選舉選情。

美國大學面臨三大危機

美國高等教育現正經歷史上最艱難的時期之一。 繼耶魯大學、范德堡大學之後，康乃爾大學22日也提出危機反省與因應方案的特別報告。

矽谷創投打造另類科技學校

知名創投公司Andreessen Horowitz，在舊金山為高中畢業生創辦一所另類的科技學校，聲稱將幫助年輕人在AI時代為就業做好準備，但不授予大學學位。第一屆是免費，之後的學費則將與頂尖私立大學相當。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。