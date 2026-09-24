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川普傳擬禁柴油出口90天！白宮爆雜音 能源部希望產業自願減少出口

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Politico報導，為壓低能源價格，川普政府正在準備一項計畫，要禁止柴油出口90天。法新社
Politico報導，為壓低能源價格，川普政府正在準備一項計畫，要禁止柴油出口90天。法新社

美國政治新聞網站Politico報導，為壓低能源價格，川普政府正在準備一項計畫，要禁止柴油出口90天，但美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，目前正與煉油業者討論，「自願」減少柴油出口，作為全面出口禁令的替代方案。

Politico報導，川普政府還在草擬相關命令，但內部對於柴油出口禁令仍有歧見，燃料生產商也已反對，警告短期雖能壓低部分美國地區的柴油價格，長期卻反而會推升未來的燃料價格，因為煉油廠最終會減產以回應流失海外市場，反而推升價格。

美國柴油價格狂漲，已讓共和黨在11月國會期中選舉的選情更為艱困。美國總統川普已說，他敦促顧問支持柴油出口禁令。

報導引述一位曾與資深白宮官員討論禁令的石油業主管指出，美國總統川普傾向在本周結束前宣布一項禁令，把任何反彈視為「12月的問題」。

白宮高度憂心柴油價格上漲，陷「行動焦慮」

這位人士透露，白宮內部擔心「天快塌下來了，我們得對油價做點什麼」的行動派陣營，無疑已壓倒腦袋較冷靜的陣營。萊特、財長貝森特及內政部長柏根（Doug Burgum）都對全面禁令的構想提出異議。

若美國禁止柴油出口，將是歐巴馬政府2015年解除石油出口禁令以來，美國首度限制能源出口。一些共和黨國會議員、煉油業主管甚至是政府內部官員，都還在試圖說服川普，禁令是個壞主意。

川普政府的一名外部顧問透露，最近幾天已收到政府官員聯繫，尋找禁令的替代選項，官員擔心政府可能不斷延長出口禁令，創下政府干預能源市場的先例，之後民主黨也可能仿效。

報導引述川普的能源顧問說，萊特22日致電能源業執行長，警告可能會在未來幾天推出90天出口禁令，一些執行長立刻致電白宮表達反對，但這位顧問審慎表示，「由於風波甚大，所以（政策仍）可能改變」。

白宮則回應表示，這是假新聞。

禁令內部阻力大，官員力推替代方案

萊特23日出席《經濟學人》舉辦的活動時則說，「我們正與業界討論，希望能以較合作的方式，提高美國的柴油供應，停止油價上漲壓力」，「可行的方式是較簡單的自願合作形式，不動用可能減少煉油產量的強硬手段」。

他也說，美國政界已呼籲出口禁令很長一段時間，川普「總統是在說，我聽到各位的意見了，我們對能壓低柴油價格的所有想法，都持開放意見」，當局未來幾天將釋出更多訊息，但川普還沒針對特定政策作成決定。

彭博資訊引述消息人士指出，萊特23日致電能源業主管，希望認真考慮自願限制出口，並且形容業界若能支持自願選項，可能是抵禦全面禁令的關鍵。

他23日出席另一場由《紐約時報》舉行的活動時說，「沒人想要全面禁令或柴油零出口」，「根本沒討論這件事，（政府）討論的是要如何最有效率地讓美國獲得更多柴油、同時維持汽油和航空燃料等油品的最大流動」。

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