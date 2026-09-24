貝森特稱美中同意將貿易休戰延長兩個月至1月10日

美國財政部長貝森特表示，他和中國大陸副總理何立峰已同意將「釜山協議」延長兩個月。

貝森特接受福斯新聞訪問時說：「我不知道能否達成更全面的協議，也不知道是否只會延續現有協議。」

貝森特當天和何立峰會面，繼續討論AI和貿易議題。

何立峰自去年起主導大陸對美經貿交涉，上周末也曾在紐約和貝森特會談。貝森特會後表示，雙方同意擴大AI對話，可能包括就共同面臨的威脅建立通報機制。中方尚未證實這項安排。