共和黨不滿川普聲浪高

美國總統川普22日在聯合國的舞台上展現強硬姿態，共和黨內卻有愈來愈多議員開始與他唱反調，是川普二進白宮以來的罕見局面，反映黨內不滿他並未充分關注民眾的生活負擔，進而衝擊期中選舉選情。

兩名爭取參議員席次的共和黨愛荷華州眾議員辛森與密西根州的羅傑斯，21日呼籲川普結束伊朗戰爭，這場戰爭已使汽柴油價格飆升。

參議院本周稍晚將再度表決一項涉及伊朗戰爭權限的決議案。即將退休的北卡羅萊納州共和黨參議員提里斯，預料將倒戈，與民主黨人一道投票支持結束戰爭，其他人也可能跟進。

川普22日重申，考慮與伊朗達成協議時，他不會把選舉納入考量。但黨內壓力日益升高，可能為他的政治盤算增添新變數。

川普決定與以色列聯手攻擊伊朗，帶動油價飆升，讓共和黨候選人備感壓力，多位共和黨議員因此呼籲採取強力措施，壓低燃料成本。

向來是川普可靠盟友的參議院軍事委員會主席威克，也嚴厲批評川普本周接待中國國家主席習近平的安排。

威克說：「坦白說，考量到習主席與中國共產黨和我們之間存在的種種令人憂心的問題，如果白宮曾徵詢我的意見，我會建議總統不要邀請習近平到華府，甚至還給予他如此鋪張的款待。」