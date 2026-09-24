矽谷創投打造另類科技學校

知名創投公司Andreessen Horowitz，在舊金山為高中畢業生創辦一所另類的科技學校，聲稱將幫助年輕人在AI時代為就業做好準備，但不授予大學學位。第一屆是免費，之後的學費則將與頂尖私立大學相當。

這所名為Horowitz Andreessen Academy的學校，自我定位為傳統大學的替代方案，計劃教導學生如何成立一家公司，讓他們追求自己感興趣的項目，並將他們與龐大的企業家和科技專業人士網絡聯繫起來。

該校執行長畢亞尼（Gagan Biyani）表示，這所未獲認證的學校不會授予大學學位，「在AI時代，擁有專案組合和工作經驗，比擁有文憑或證書更重要」；在招募格局和職場所需技能「徹底改變」的當下，該學院正試圖重新思考教育模式。

第一屆計劃招收約50名學生，參加明年秋天起為期一年的獎學金項目，不收任何學費，接下來將擴大招生，於2028年秋季開設為期兩年的課程（尚待監管部門批准），學費預計將與頂尖私立大學相當。

畢亞尼說，該學院正在尋找「已經行動」的學生。早期申請者包括一些青少年，他們設計過機械手臂、開發過應用程序，並創辦過非營利組織。