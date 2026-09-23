加州大學舊金山分校反駁司法部調查結果 否認招生歧視

加州大學舊金山分校（UCSF）今天表示，不同意美國司法部（DOJ）聯邦調查結論。美國司法部指控UCSF醫學院在招生時偏袒黑人及西語裔申請者，並歧視白人及亞裔申請者。

路透社報導，美國司法部指稱，在2023年至2025年間，UCSF醫學院「錄取了學業成績低於被拒絕的白人及亞裔平均標準的非裔和西語裔申請者」。

司法部進一步指控，UCSF醫學院招生依據的是「模糊且沒有明確目標的多元化目標」。這是美國總統川普政府針對大學多元化措施的最新行動

司法部今天致函UCSF，要求校方自願達成合規協議，敦促學校在10月2日前與司法部聯繫，並稱如果協商未能達成共識，將提起訴訟。

UCSF今晚指出，「加州大學舊金山分校不同意司法部對醫學院招生程序的認定」。校方表示，所有申請醫學院的學生都會接受「嚴格且個別化的審查程序，以學術卓越為優先」。

UCSF表示，將繼續與司法部「建設性地」溝通，並期待解決這項爭議。

川普一直將多元化目標形容為違反菁英主義，認為這些措施對白人及男性構成歧視，並已簽署多項行政命令，試圖取消相關措施。

民權倡議人士表示，多元化措施有助於處理少數族裔、LGBT族群及女性等邊緣化群體長期面臨的不平等問題。

2023年，美國最高法院在推翻哈佛大學（Harvard University）及北卡羅來納大學（University of North Carolina）的考量種族招生制度後，否決大學招生中的平權措施（affirmative action）。

川普針對支持巴勒斯坦示威活動、倡議多元化、跨性別政策及氣候相關計畫等問題，對大學展開調查並揚言暫停聯邦資金，引發外界對言論自由、正當法律程序及學術自由的疑慮。