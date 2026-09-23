駭客宣稱攻破FBI求職網 大批探員資料恐外洩

全球知名網路犯罪集團ShinyHunters，今天聲稱入侵美國聯邦調查局（FBI）網站，取得大量現任與離職探員資料。FBI表示，正調查有關FBIjobs.gov遭未經授權活動的影響。

路透社報導，ShinyHunters在其暗網發布聲明表示，此舉係為回應FBI今年5月發出的公告。FBI在公告中詳述ShinyHunters作案手法，並建議受害者不要支付贖金。

ShinyHunters表示，已取得「幾乎所有FBI探員，以及曾向FBI求職者的資料」。

此駭客集團提供一張據稱是遭竄改的FBI求職網站截圖，以及約5000名探員資料，聲稱這是整批取得資料的一部分。

FBI求職網站的截圖真實性無法證實，但網站近期服務疑似中斷。網站今天張貼訊息表示，該站與FBI「特別探員申請者入口網站」目前「均無法使用」。

ShinyHunters提供的資料樣本似乎包含FBI探員姓名、住址、社會安全號碼、任職單位，以及部分案例的家庭成員姓名。

路透社將包括社會安全號碼在內的資料，比對信用機構紀錄，以及暗網情報公司District 4 Labs掌握的先前外洩資料，部分證實上述資訊的真實性。

經比對，其中至少10筆資料的細節疑似吻合，包括FBI局長巴特爾（Kash Patel）在內。知情人士表示，這些資料中的職務描述，至少在部分案例中與事實相符。

不過這批資料的來源無法確認，也未知是否確如駭客所稱係從FBI內部系統取得。路透社試圖聯繫樣本資料中所列人員，均未能成功。

FBI前官員凱瑟（Cynthia Kaiser）表示，這類竊案「危害極大」，因為犯罪人士可利用它們揭露並對調查人員施壓。

現任資安公司Halcyon資深副總裁的凱瑟指出，像是一起可追溯至2016年的資料外洩事件，至今仍被偶爾用以騷擾探員。「這些資料一旦遭竊，就永遠被拿來利用。」

ShinyHunters是一個惡名昭彰且熱衷博取外界關注的駭客集團。它近期涉犯多起入侵事件，包括從「俠盜獵車手」（Grand Theft Auto）開發商Rockstar Games竊取數百萬筆商業紀錄，以及今年5月鎖定教育工具Canvas入侵，導致全美學校運作大規模中斷。

本月稍早，AI公司Anthropic表示，已查獲與此集團有關的駭客企圖使用其工具。

ShinyHunter日前表示，已向另一大型網路犯罪集團cl0p宣戰，這是兩大駭客集團罕見地公開較勁，彼此恩怨浮上檯面。

cl0p擅長尋找並利用企業軟體漏洞，在網路犯罪集團中被視為相當活躍且具高度創新能力。