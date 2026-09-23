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川普要設「AI沙皇」 貝森特傳可能再兼新職
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）可能再添新職，成為總統川普（Donald Trump）的新任人工智慧事務（AI）負責人。
路透報導，一名熟悉相關討論的消息人士透露，貝森特是這項職務的可能人選，相關討論還在進行。此時正值美國國會議員愈來愈擔心AI帶來的風險。但川普多次淡化外界對AI的疑慮，認為沒有必要加強監管。
川普周六表示，打算任命一名被稱為「AI沙皇」的顧問，並成立一支「AI部隊」。他沒有說明兩者的職責或運作方式。
貝森特可能出任這項職務的消息，最早由美國媒體Semafor報導。財政部未立即置評。
貝森特周日在紐約與中國國務院副總理何立峰會談，為本周川普與中國國家主席習近平在華府舉行的峰會鋪路。AI是會談重點。
貝森特會後表示，美方提議建立AI安全通報機制，並開啟美中AI對話，尤其關注國家安全問題。
貝森特原是避險基金經理人，川普先前交付他主導美國貿易政策重大調整的任務、與烏克蘭談判關鍵礦產協議，並暫時執掌消費者金融保護局。他同時也暫代美國國稅局局長。他領導的財政部則正透過制裁等措施，在經濟上孤立伊朗。
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