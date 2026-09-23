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川普槓媒體推24hr影音頻道 與公眾直接溝通

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
MS NOW與CNN、POLITICO三家媒體被川普禁止進入白宮採訪，三家媒體已對川普提告，堅持不放棄憲法賦予的採訪權，就算站在白宮外也要報導。歐新社
MS NOW與CNN、POLITICO三家媒體被川普禁止進入白宮採訪，三家媒體已對川普提告，堅持不放棄憲法賦予的採訪權，就算站在白宮外也要報導。歐新社

美國總統川普上周末禁止CNN、MS NOW及Politico三家媒體進入白宮採訪，三家公司已對川普提出聯邦訴訟，且獲得其他媒體聲援，但白宮隨即推出自有且24小時的影音頻道「川普電視」，成為川普政府透過自有平台直接與公眾溝通、繞過傳統新聞機構的更廣泛努力之一。

包括福斯（Fox）在內的主流新聞台，21日紛紛聲援遭封殺的三家同業，暫停白宮聯合採訪，也暫停派遣輪值攝影團隊報導川普活動。連本周川普在聯合國大會的行程，可能都將無電視記者隨行。

聯合採訪團暫停採訪的影響，21日已立即顯現。川普為白宮耗資600萬美元新建的直升機停機坪剪綵並致詞時，沒有任何一家主流新聞台報導，而由於現場沒有聯合採訪團平日使用的懸臂式麥克風，位於川普後方的陸戰隊一號運轉聲音龐大，白宮官方網路直播完全聽不到川普的聲音。

平日在白宮聯合採訪團隊中負責提供新聞照片的其他媒體，包括路透、Getty Images、紐時及華郵等，21日同意不發布也不分發白宮攝影照片，直到22日午夜為止。

福斯新聞網華府分社社長、白宮電視聯合採訪團主席鮑頓21日在電郵中說，暫停採訪是在CNN履行報導川普前往紐約的指派採訪任務，卻遭白宮禁止之後所做出的決定。鮑頓寫道：「我們將不會安排輪值代理。」

雖然白宮有川普行程的網路直播，但電視新聞的播出內容，主要來自電視聯合採訪團的拍攝畫面。

川普21日在Truth Social發文為自己辯護，表示他並沒有攻擊新聞自由，只是在攻擊「假新聞」。白宮21日晚間也隨即推出自有的24小時影音頻道「川普電視：精華頻道」（Trump TV: The Essentials Station），並宣揚這是一個可以「在同一個地方觀看川普政府所有重大時刻」的平台。

這個新服務也成為白宮能否決定誰有總統採訪權這場爭端的一環。川普政府自此多了一個直接管道，可以發布總統及政府的影音內容，而傳統媒體採訪權之爭仍持續在法院進行。

川普 頻道 媒體 Politico

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