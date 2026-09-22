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民調：73%美國人憂企業未採足夠措施防AI釀災

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
根據最新路透社/益普索民調，約3/4（73%）美國人擔心，人工智慧（AI）公司未採取足夠措施防止AI對社會造成嚴重傷害。路透社
根據最新路透社/益普索民調，約3/4（73%）美國人擔心，人工智慧（AI）公司未採取足夠措施防止AI對社會造成嚴重傷害。路透社

根據最新路透社/益普索民調，約3/4（73%）美國人擔心，人工智慧AI）公司未採取足夠措施防止AI對社會造成嚴重傷害；隨著外界對AI發展方向的擔憂升高，這項疑慮也日益受到關注。

路透社報導，最新民調顯示，39%的受訪者認為AI正對社會產生負面影響，高於上月的36%，且是路透社/益普索（Reuters/Ipsos）自3月提出這項問題以來的最高比例。僅11%的受訪者認為這項新技術是正面的，其餘則表示不確定或沒有作答。

調查發現，許多美國人對AI公司的自我監管能力缺乏信心；多數受訪者認為，聯邦官員應在制定安全標準方面發揮重要作用。

約69%的受訪者表示，他們有留意主要AI公司呼籲放緩AI發展速度，以及加強監管與安全標準的相關新聞。

約55%的人認為放慢AI發展是好事，13%持相反看法，其餘的人不確定或沒有作答。

此外，約73%的受訪者指出，美國應優先確保以安全及負責任方式發展AI，23%則表示美國在這方面持續領先全球更為重要。

從與民主黨結盟的無黨籍美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），到美國總統川普（DonaldTrump）親近盟友巴農（Steve Bannon），多位知名人士均呼籲聯邦政府採取行動，但迄今進展有限。

川普本人支持AI技術快速發展，而共和黨主導的聯邦眾議院休會至11月，短期內迅速採取行動的可能性不大。

民調 美國 人工智慧 AI

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