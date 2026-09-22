一年一度盛事！夏季大啖鮭魚養肥 阿拉斯加16隻棕熊角逐胖熊王

一年一度的「胖熊週」（Fat Bear Week）已敲響戰鼓，阿拉斯加州卡特邁國家公園及保護區16隻棕熊在夏天大啖鮭魚後，將透過線上票選爭奪今年最「重量級」棕熊頭銜。

美聯社報導，編號32號的昌克（Chunk）可望蟬聯桂冠。昌克去年體重估計達1200磅（約544公斤），以些微差距拿下冠軍，今年再度參賽的牠，將面對體型同樣碩大的903號熊葛利（Gully）等強勁對手。葛利是兩屆冠軍格瑞澤（Grazer）的後代。

「胖熊週」始於2014年，比賽精神在於「找出最能代表肥胖與成功的熊」，同時也讓民眾了解棕熊生存之道，母熊必須增胖才能熬過冬眠並哺育幼崽，雄熊則要搶奪抓魚地點。

今年是第12年舉辦這項賽事，以頌揚棲息於卡特邁國家公園及保護區（Katmai National Park andPreserve）內約2200隻棕熊的頑強生命力。這座保護區位於阿拉斯加半島，從阿拉斯加州西南角向阿留申群島（Aleutian Islands）方向延伸。每年大量紅鮭洄游至布魯克斯河（Brooks River）產卵，棕熊便大啖鮭魚，有時甚至會在鮭魚逆流洄游途中直接從半空中捕食。

今年共有16隻棕熊參賽，投票採用淘汰賽制，每輪勝出的熊將持續對決，直到最後只剩下一隻「重量級冠軍」，投票將在www.fatbearweek.org網站上進行，冠軍將於9月29日揭曉。民眾可透過即時直播鏡頭觀察這些棕熊，再選出自己心儀的「胖熊」。

主辦方在網站上寫道：「肥碩的熊就是成功的熊。」棕熊從6月下旬開始大量捕食鮭魚，以累積脂肪儲備，為冬季冬眠做準備；在冬眠期間，牠們不吃不喝，體重會減輕約1/3。

成年雄性棕熊在盛夏時節的體重通常落在600至900磅（約270至410公斤）之間，在大量捕食洄游產卵的鮭魚並準備冬眠時，體型碩大的雄熊體重可能超過1000磅（約454公斤），雌熊的體型比雄熊小約1/3。

參與線上票選的民眾可以查看這些棕熊在初夏和夏末的對比照，觀察牠們體態從瘦削到豐腴的變化，有些人則會根據牠們的外貌或故事背景選出心目中的冠軍。