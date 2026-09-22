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韓國政府決定對美國投資方案 德州發電廠列首項計畫

中央社／ 首爾22日專電

韓國去年承諾對美國製造業投資3500億美元，而在規模2000億美元對美戰略投資之中，據韓國國會相關人士透露，擬列投資美國德州恩西納爾（Encinal）燃氣複循環發電廠為首項計畫。

美國總統川普與韓國總統李在明去年10月達成貿易協議。根據這項協議，韓國承諾向美國製造業投資3500億美元，以換取美國將韓國進口商品的關稅上限設為15%。

在3500億美元投資金額中，有1500億美元指定用於造船業；至於剩餘的2000億美元，首爾與華府目前正就考慮中的投資項目敲定具體條件。

根據韓聯社報導，產業部長金正官今天出席國會的產業通商資源中小創業企業委員會全體會議，就對美投資協商，向國會報告政府已決定推動一項計畫，以及已擬定推動方案的另外2項計畫。但因涉及韓美協商條件及計畫詳細投資條件等敏感資訊，因此今天國會報告以不公開方式進行。

據國會相關人士透露，金正官所提及的對美投資首項計畫，是在德州恩西納爾地區興建燃氣複循環發電廠。總計畫經費規模為223億美元，政府向國會報告的事業可行性評估，預計20年間可獲得432.9億至454.03億美元收益，足以回收本金及利息。

近來德州大量進駐先進半導體工廠及人工智慧（AI）資料中心，帶動電力需求急遽增加，恩西納爾計畫即為因應這項需求，整體裝置容量約為6.3GW（百萬瓩）。

另外2項被列為後續協商課題的計畫，分別為在美國興建8座大型核電機組，以及阿拉斯加液化天然氣（LNG）開發計畫。

韓國政府正推動在美國興建的8座新核電機組中，6座採用西屋AP1000機型，另外2座採用韓國自行開發的APR1400機型，但目前仍未達成協議。

包括恩西納爾燃氣複循環發電廠建設在內，這3大能源計畫由於投資資金能否回收存在不確定性，加上事業風險，一直遭到質疑是否違背韓國政府之前不斷強調的「商業合理性」原則。

金正官表示，政府這段期間為了推動具備商業合理性的計畫，持續與美方進行密集協商。他也說：「對美投資不能只停留在單純投入及回收資金，而應該成為擴大韓國企業進軍美國市場，進一步奠定進軍全球市場基礎的機會，因此有必要從國家利益角度進行均衡考量」。

金正官也明確表示，實際執行的投資規模不得超過對美投資基金2000億美元的上限。

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