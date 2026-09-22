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因應聖嬰現象來襲 加州超前部署宣布緊急狀態

中央社／ 洛杉磯21日綜合外電報導

美國加州因應預期造成嚴重損害的聖嬰現象，州長紐松（GavinNewsom）今天宣布進入緊急狀態。這項宣布屬程序性措施，但州政府可因此提前調撥物資，並讓國民兵有所準備。

法新社報導，預報人員表示，受聖嬰現象影響，未來數月恐出現威力強大且具破壞性的暴風雨，潮汐可能高於平常水位，海岸亦可能淹水。

紐松表示，加州必須超前部署，而非坐等問題發生。

紐松說：「此舉是要給予社區所需支援，讓第一線應變人員擁有執行任務的工具，讓家庭安心，相信州政府已做好準備。」

「我們提早為這波聖嬰現象準備，因為每個加州人都應在家中安全無虞、與社區保持連結，並在惡劣天氣來襲時受到保護。」

今天的宣布屬程序性措施，目的是讓州政府機關更易取得資源，提前部署沙包、抽水機等防洪物資。

官員表示，這項聲明也讓加州國民兵有所準備，必要時可支援防洪應變、搜救、工程及後勤任務。

聖嬰現象是熱帶太平洋一種自然循環的暖化階段，正式名稱為「聖嬰－南方振盪現象」（ENSO），每2至7年即會出現一次。

當由東向西吹拂的信風減弱，原本聚積在太平洋西部的暖和海水便會向東回流並湧升至海面，聖嬰現象即由此形成。

當這種高於平均值的海面溫度持續數月，當地暴風雨與雲層增多，進而對大氣造成連鎖效應：部分地區變得更為炎熱乾燥，另一些地區則變得更寒冷潮濕。

人為造成的氣候變遷可能強化聖嬰現象影響。較暖的大氣層能容納更多水氣，降雨可能變得更為極端，土壤也會更加乾燥。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，今年的聖嬰現象有75%機率成為史上最強的一次，儘管預期影響要到10月至12月才會達高峰，但目前已在全球引發極端天氣。

資深科學家表示，以一項普遍使用的指標衡量，這波聖嬰現象的強度已追平史上最強紀錄。

加州非營利研究機構「伯克萊地球」（BerkeleyEarth）氣候學家、聯合國氣候變遷綜合報告共同作者豪斯法勒（Zeke Hausfather）表示，熱帶太平洋海面溫度異常值目前達攝氏3.07度，與2015至2016年聖嬰現象時期相當。

加州海岸線已飽受暴風雨侵襲，部分房屋受損或全毀。

嚴重的海岸侵蝕也迫使聖塔蒙尼加（Santa Monica）的海灘音樂祭（Ocean Way Festival）取消。這場首次舉辦的音樂祭，原訂由殺手樂團（The Killers）、葛萊美最佳新人奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）以及搖滾明星傑克懷特（Jack White）擔綱演出。

聖嬰現象

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