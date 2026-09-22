美豔人妻遭控與愛犬「親密接觸」！尪查看監視器抓包 她拍嫌犯照竟燦笑

美國佛羅里達州一名38歲女子瑪麗亞（Malia Nummerdor）遭控與家中寵物狗發生性接觸，丈夫據稱查看家中監視器畫面時意外發現相關影像，隨後報警。瑪麗亞否認涉性行為，向警方表示自己「只是在撫摸狗」。目前她已繳交3萬5000美元（約新台幣110萬元）保釋金獲釋，但涉案愛犬Ranger是否已被帶離家中，仍是外界關注焦點。

根據《每日星報》報導，瑪麗亞育有2名孩子，因這起案件遭逮捕後，她在嫌犯大頭照中露出燦笑，引發網友議論。她的臉書帳號目前仍公開，近期貼文下甚至有支持者留言稱她「好辣」、「非常漂亮」、「一如既往地美」等，與案件引發的爭議形成強烈反差。

警方表示，瑪麗亞已經交保，預計10月19日再次出庭。至於涉案的狗是否已被安置到其他地方，目前尚未獲得證實。瑪麗亞家中飼養多隻狗，警方也沒有公開說明究竟是哪一隻涉及此案。

根據警方逮捕報告，瑪麗亞的丈夫原本在家中安裝隱藏式攝影機，只為查明家中零錢罐的錢究竟被誰拿走。據了解，家人都知道屋內設有攝影機，但丈夫事後查看臥室畫面時，聲稱發現妻子與狗有親密行為，並向警方提供相關照片及影片。

警方表示，丈夫也同意調查人員查看筆電中的檔案。接受警方訊問時，瑪麗亞承認臥室內確實有相關影片，但否認有任何性方面的不當行為，強調自己「只是在撫摸狗」。

一名警長對此案表示震驚，稱自己任職多年「只有少數幾次會不知道該說什麼」，並強調任何動物都不應遭受這類對待。對於瑪麗亞被捕後仍在嫌犯大頭照中露出笑容，他也直言：「我不知道有什麼好笑的。」