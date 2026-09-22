川普支持度跌至32%創新低 高物價衝擊期中選情

最新民調顯示，美國總統川普施政滿意度跌至32%，創下他政治生涯以來新低，主因在於美國民眾對美伊戰事的不滿情緒高漲，共和黨支持者也對民生物價問題失去耐心。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）歷經4天調查，並於20日完成這份民調。調查發現，面對攸關未來2年國會控制權的期中選舉，民眾對支持共和黨的意願正逐漸降低。

在上週路透社/益普索民調中，川普整體施政滿意度為35%，這次進一步下滑至32%，共和黨內部支持度也從一週前的82%降至73%。

川普去年1月重返白宮時，曾允諾抑制通膨、終結對外戰爭；他在宣誓就職後數小時進行的民調顯示，滿意度高達47%。

在這次最新民調中，僅17%受訪者肯定他在民生物價上的施政表現，而美國民眾普遍認為這是決定11月投票意向的首要關鍵議題。

川普今年2月對伊朗開戰，導致汽柴油價格大幅飆漲，共和黨內部對通膨問題的不滿情緒持續蔓延。如今在共和黨選民中，不滿川普處理民生物價表現比例達51%，首度超過肯定者。

川普目前的施政滿意度，甚至低於民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）歷來任何一次民調數字。

在這次最新民調中，僅34%受訪者支持對伊朗發動的軍事打擊行動，且有82%受訪者認為，這場衝突很可能會「持續相當長一段時間」。

這場衝突已切斷全球取得中東地區大量石油與天然氣的管道，隨著企業將高漲的燃料成本轉嫁給消費者，恐進一步推升美國及其他地區的通膨壓力。

川普最初曾宣稱這場衝突只會持續數週，到了本月稍早又允諾戰爭將在選後「立即結束」；然而，伊朗至今毫無退讓跡象，德黑蘭當局與盟友近幾週更揚言將進一步干擾石油市場。

在期中選舉投票意向方面，登記選民支持民主黨的比例為43%，高於共和黨的35%，是民主黨在今年路透社/益普索民調當中，取得最大的領先幅度。共和黨一旦失去參眾兩院中任何一院的控制權，川普最後2年任期的施政計畫都將增添變數。

這項民調結果僅能反映全美民眾希望由哪個政黨掌控國會的整體態勢，但無法完全呈現各州、各選區攸關參眾兩院控制權選戰的複雜細節與差異。

在移民議題上，川普在共和黨內部仍具高人氣，支持率達79%；但全美整體受訪者中，僅36%美國民眾支持他在移民議題的處理方式，55%表示反對。部分國會共和黨盟友已警告，川普積極驅逐非法居留者的強硬作為，恐將使近期有親屬移民美國的選民與共和黨漸行漸遠。

在打擊犯罪議題上，35%受訪者肯定川普的作法，50%則表示不贊同。

這項路透社/益普索民調透過線上方式進行，蒐集全美1277名成年人回覆，誤差範圍為正負3個百分點。