影／白宮推出自有頻道「TRUMP TV」！迎戰電視採訪團停擺

美國總統川普上周禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮，3家媒體21日正式提告。總統電視採訪團則宣布暫停採訪，拒絕在CNN原定輪值時另找媒體代班；白宮當晚也推出自有的24小時影音頻道「川普電視：精華頻道」（Trump TV: The Essentials Station）。

新聞週刊報導，「川普電視」直播網頁將提供政府影片、總統重要談話及其他精華內容，並即時串流更新，已於美東時間21日晚間7時上線。白宮當天一整天透過社群媒體預告新服務即將上線，包括發布影片暗示有新事物即將登場，並宣傳這是一個可以「在同一個地方觀看川普政府所有重大時刻」的平台，

「川普電視」上線之際，川普與新聞媒體之間的爭端不斷升高。川普21日在真實社群發文為自己的決定辯護，稱「假新聞」是「對民主的威脅」。他寫道：「那些只會負面報導，並以不具名『消息人士』撰寫虛假和誹謗性報導、侵犯我們國家安全的假新聞人士與出版機構，不應被允許進入世界上任何地方最重要的辦公室。」

不過，川普與傳統電視採訪團關係嚴重破裂，已干擾負責提供川普行程共享影音畫面的採訪團運作。因為電視採訪團暫停運作，白宮在當天下午白宮南草坪新直升機坪剪綵典禮上，改為依賴自己的影音訊號，可見到川普發表數分鐘談話，但陸戰隊一號（Marine One）直升機的引擎噪音導致聽不清楚。

白宮直播在電視採訪團缺席的情況下，仍提供活動畫面，顯示川普政府自有的影音作業至少能填補部分空缺。「川普電視」也成為川普政府透過自有平台直接與公眾溝通、繞過傳統新聞機構的更廣泛努力之一。

然而，新服務也成為白宮能否決定哪些新聞機構取得採訪總統權限這場更廣泛爭端的一環，同時沒有解決遭禁媒體興訟引發的第一修正案爭議，卻讓川普政府多了一個直接管道，可以發布總統及政府的影音內容，而傳統媒體採訪權之爭仍持續在法院進行。