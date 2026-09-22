航管設施故障 美國東北各大機場航班大亂

因一座重要區域空中交通管制中心發生技術問題，美國東北部今天有數百個航班被迫取消，紐約市地區所有主要機場暫停營運數小時，而當時正值多國領袖搭機前來參加聯合國大會。

不過，美國總統川普的專機仍依原定行程從華盛頓特區飛往紐約。

美聯社報導，費城一處空中交通管制設施因主要電路故障，影響飛往費城以及甘迺迪（Kennedy）、拉瓜迪亞（LaGuardia）和紐瓦克（Newark）機場的航班。美國聯邦航空總署（FAA）隨後發現，另一處地點的施工也導致備用光纖線路遭切斷。

這次出事的費城聯邦航空總署設施並非首次出錯，2025年春季該處也曾使紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）大規模航班調度混亂。

聯邦航空總署署長貝德福（Brian Bedford）告訴記者，該航管設施的主要線路今天上午發生故障。隨後，聯邦航空總署發現備用光纖線路在紐澤西州紐布朗斯威克（New Brunswick）與紐瓦克之間某處遭切斷。

貝德福表示，聯邦航空總署正設法盡快修復這條重要連線，一方面在主要線路安裝新電路，另一方面也著手修復備用光纖線路，但目前尚不清楚需要多久才能完成。

根據哥倫比亞廣播公司（CBS）交通記者在網路上發布的影片，貝德福坦言：「光纖斷裂大概需要13個小時才能修好，損壞相當嚴重。」

這次發生故障的主線路，原本就已排定將在全國航管系統的全面升級計畫中進行更換。

到了午後不久，拉瓜迪亞和費城機場部分航班開始恢復起降，但預計當天其餘時間仍將出現嚴重延誤。部分航空公司允許旅客免費更改航班。