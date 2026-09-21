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美主要電視台暫停對川普聯訪 聲援CNN捍衛新聞自由

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國主要電視台今天暫停對總統川普（Donald Trump）的聯合採訪，以聲援被禁止進入白宮採訪的美國有線電視新聞網（CNN）。

美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、CNN、福斯新聞（Fox）及美國國家廣播公司（NBC）發表聲明指出：「公眾在獲取有關政府準確且獨立的資訊方面具有重大利益。任何政府都不應因反對某新聞機構的報導，而對其施加限制。」

川普18日曾表示，他將禁止CNN、政治新聞網站Politico、新聞頻道MS NOW等3家媒體進入白宮，以處罰它們散播他所謂的「假新聞」。

CNN等3家媒體今天發表聯合聲明指出：「今天上午，我們已通知政府，我們今天將提起訴訟，以捍衛憲法第一修正案賦予我們的權利，並維護政府無權決定媒體報導或刊登哪些內容的原則。」

川普今天則在自家社媒平台「真實社群」發文，抨擊不時批評其政府的主流媒體，稱其為「假新聞」，並稱其為威脅美國國安的「癌症」。

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