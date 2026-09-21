美財長貝森特：川普政府不會向AI開發者提供免責保護

美國財政部長貝森特今天接受財經媒體CNBC專訪表示，人工智慧（AI）開發者「需要為自己負責」，不該指望聯邦政府提供他們「免責保護」（liability shield）。

在CNBC節目Squawk Box專訪中，主持人問貝森特（Scott Bessent）他是否與川普（Donald Trump）反對嚴格管控AI產業的立場一致，貝森特回答說：「真正需要負責的是人類，不是AI。」

貝森特發表上述談話之際，部分AI產業領袖近來示警AI技術迅速發展可能帶來風險。他們呼籲放慢產業發展步調，但遭大力支持美國AI產業擴張的川普反對。

貝森特表示，昨天與中國官員針對貿易和AI舉行的會談「非常成功」，雙方曾就加強因應AI威脅的溝通進行討論。

這場會談歷時約8小時，參與者包括美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），在川習會前為雙方可能就貿易、AI等議題達成協議奠基。

川普和中國國家主席習近平預計9月24日在華府舉行川習二會。北京今天宣布習近平將於9月23日至25日對美國進行國是訪問，中國外交部發言人郭嘉昆表示，兩國元首在半年內互訪，具有歷史性里程碑意義。