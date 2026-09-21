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調查：美與35國簽祕約 遣送逾2.5萬移民至第三國

中央社／ 奈洛比21日綜合外電報導

根據今天公布的一項調查，美國與35個國家簽署祕密協議，將超過2萬5000名移民遣送至與他們毫無關聯的國家。

法新社報導，自美國總統川普（Donald Trump）2025年1月上任以來，華府已陸續與開發中國家簽訂協議，要求這些國家接收無法合法遣返至原籍國的移民。

總部設於法國的非營利媒體「禁忌故事」（Forbidden Stories）調查發現，川普政府已撥款4億1000萬美元，直接支付給接收國，或撥交聯合國相關機構，以協助遣返作業。

「禁忌故事」與國際記者組成的合作團隊所彙整數據顯示，截至2026年8月31日，已有至少2萬5447人被遣送至第三國。其中，約2萬人被送往墨西哥，其餘分別被轉送至拉丁美洲、非洲及太平洋地區的27個國家，並且另有7國已與美方達成相關協議。

「禁忌故事」報導，美國國務院有一個鮮為人知的單位，即2025年5月成立的「重置移民辦公室」（Office of Remigration），負責大部分相關談判與款項支付。該辦公室由41歲的外交官埃爾哈特（Christian Jove Ehrhardt）領導，他過去曾擔任安全官員。

「禁忌故事」指出，非洲54個國家中，美國已接洽49國，討論接收遭遣送至第三國移民的可能性。

法新社今年稍早的調查發現，華府以禁發簽證，以及其他限制措施向非洲國家施壓，要求他們接受被遣送者。

律師告訴法新社，這些被遣返的人已陷入「法律黑洞」，他們被關押在與自己毫無關聯的國家，既未遭指控，也幾乎無任何權利。

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