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遭封殺「禁入白宮」！CNN等3媒體怒發聯合聲明 將狀告川普政府
在美國總統川普禁止CNN等3家媒體進入白宮後，這些媒體於今天發表聯合聲明指出，它們將狀告川普政府。
法新社報導，川普18日曾表示，他將禁止美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站Politico、新聞頻道MS NOW等3家媒體進入白宮，以處罰它們散播他所謂的「假新聞」。
CNN等3家媒體在聲明中指出：「今天上午，我們已通知政府，我們今天將提起訴訟，以捍衛憲法第一修正案賦予我們的權利，並維護政府無權決定媒體報導或刊登哪些內容的原則。」
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