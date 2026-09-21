美媒：川普打擊覺醒再出手 擬設委員會控管生醫經費

美國多家媒體週末報導，美國總統川普正尋求成立外部委員會掌控健康研究經費，作為他打擊「覺醒」（woke）運動與機構的一環。

法新社報導，根據新聞網站Politico、「紐約時報」與「華盛頓郵報」等媒體引述知情人士報導，白宮官員討論成立一個外部委員會，這個委員會將有權否決由「國家衛生研究院」（NIH）所核准的研究補助案。

川普自2025年初重返白宮以來，已大幅刪減聯邦研究經費，尤其是在生物醫學領域。如果此舉成真，恐讓白宮進一步掌控科學研究。

根據「華盛頓郵報」，帶頭指責國家衛生研究院資助「覺醒」相關研究的是白宮管理及預算局（Officeof Management and Budget）局長伏特（RussellVought），他向來是川普的死忠支持者。

針對這些報導，非營利組織美國研究聯盟「Research!America」主席鮑辛（Russ Paulsen）今天發表聲明：「增加更多官僚，只會讓醫學發展停滯不前。」

鮑辛說：「正在等待下一項救命療法或醫學突破的美國病患與其家人，不應該被迫等待更久。」

這項措施將使白宮進一步箝制科學研究，儘管已有許多人譴責川普政府打壓學術與研究自由。

川普企圖將自身右派理念強加於美國研究與教育體系，哈佛大學（Harvard University）與其他多間頂尖研究學府正處於核心之中。

美國研究人員上週控告國家衛生研究院，指控研究院藉由阻擋補助款過濾各種它所不認同的觀點，從多元共融、性別認同到氣候變遷等。

原告當中包括匹茲堡大學（University of Pittsburgh）精神醫學教授柯恩（Ann Cohen），她的研究經費遭到刪減。

柯恩日前在聲明中說：「我們針對阿茲海默症進行的研究，目的是為更加了解如何在罹病風險較高、卻在過去長期研究不足的社群中，找出並降低失智風險。」