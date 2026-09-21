白宮設國宴迎習近平 微軟CEO也會出席 黃仁勳奧特曼都是座上賓

知情人士透露，微軟執行長納德拉計劃出席美國白宮本周為中國國家主席習近平舉行的國宴，加入與蘋果、OpenAI及輝達（NVIDIA）等科技巨頭高層一同出席的行列。

彭博資訊引述一名知情人士說法進行了上述報導。上周三的報導已指出，蘋果執行董事長庫克也預定出席這場在9月24日舉行的國宴，其他將出席的企業高層包括輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼及高通執行長艾蒙。

微軟不願置評。

這場峰會可望聚集科技業界最具影響力的一批人物，而此時關於AI發展及如何管控這項技術的爭論正日益升溫。

美國科技業高層自上周起便陷入激烈論戰。當時，Anthropic執行長阿莫戴呼籲整個產業放緩AI開發速度，並警告包括大規模網路攻擊在內的各種風險。

川普政府則反對進一步加強監管或放緩美國AI技術開發的必要性，並表示這麼做可能讓中國大陸取得優勢。

中國方面也批評阿莫戴的言論，指他是在「散播恐慌」。