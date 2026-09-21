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ICE探員追捕開槍擊中1人 奧斯汀市長要求獨立調查

中央社／ 奧斯汀20日綜合外電報導

德州奧斯汀（Austin）市府官員表示，一名美國移民暨海關執法局（ICE）探員今天開槍擊中一名男子，這名男子已送醫治療，傷勢嚴重但穩定。

綜合路透社和美聯社報導，奧斯汀市警局長戴維斯（Lisa Davis）表示，當地時間下午1時前不久，一名ICE探員在攔檢車輛後短暫追捕這名男子時開槍，擊中他的軀幹。

市府官員未公布傷者身分，也不知道涉案ICE探員身分；戴維斯則表示，她目前也還未掌握傷者國籍。

戴維斯指出，她尚未收到聯邦官員的簡報，目前對事件細節所知有限，但市警局專責調查小組已在現場處理。ICE、美國國土安全部及德州公共安全局則暫未回應置評要求。

這起槍擊事件是近期涉及ICE的最新一起。

奧斯汀市長華森（Kirk Watson）表示，希望市警局參與調查，並由德州騎警（Texas Rangers）加入。他認為，若由ICE單獨調查、排除其他單位參與，並不適當。

華森與民主黨籍德州聯邦眾議員凱沙（Greg Casar）均指出，近期ICE開始在奧斯汀拘留更多人。凱沙說：「就在幾週前，當我們看到ICE執法浪潮席捲奧斯汀時，我和其他人就曾警告，在有人挨槍之前，ICE必須離開。」

據當地電視新聞報導，今天下午已有群眾聚集在事發現場對街抗議，附近停著一輛乘客座側門受損的藍色豐田（Toyota）Corolla汽車，多名ICE探員則在旁戒備。

人權倡議團體指控，川普政府下的聯邦移民掃蕩行動已侵犯憲法保障的言論自由與正當法律程序權利；總統川普則為這項政策辯護，強調這些舉措意在提升國內安全。

今天發生槍擊之際，ICE今夏正在全美加強執法，7月和8月單月逮捕人數首次突破5萬。

而今年迄今已發生多起涉及聯邦移民官員的槍擊事件，包括今年稍早明尼蘇達州兩名美國公民死亡的事件，一度引發廣泛反彈聲浪。自總統川普去年重返白宮以來，已有超過50人在ICE拘留期間喪生。

槍擊 移民 戴維斯

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