川普將出席聯合國大會 期間會晤紐約市長曼達尼

美國紐約市傾向左派的市長曼達尼的辦公室今天宣布，總統川普明天將與曼達尼會面。

法新社報導，市長辦公室向法新社表示，兩人將在市長官邸葛瑞西大廈（Gracie Mansion）會談。

市長辦公室表示：「這場會議將聚焦於影響紐約市及紐約市民的議題。」

經過數月激烈交鋒後，川普和曼達尼（ZohranMamdani）於去年11月市長選舉結束後不久首次在白宮會面。

兩人當時在橢圓形辦公室（Oval Office）相互微笑致意，並且承諾將攜手合作。