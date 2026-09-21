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川普將出席聯合國大會 期間會晤紐約市長曼達尼
美國紐約市傾向左派的市長曼達尼的辦公室今天宣布，總統川普明天將與曼達尼會面。
法新社報導，市長辦公室向法新社表示，兩人將在市長官邸葛瑞西大廈（Gracie Mansion）會談。
市長辦公室表示：「這場會議將聚焦於影響紐約市及紐約市民的議題。」
經過數月激烈交鋒後，川普和曼達尼（ZohranMamdani）於去年11月市長選舉結束後不久首次在白宮會面。
兩人當時在橢圓形辦公室（Oval Office）相互微笑致意，並且承諾將攜手合作。
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