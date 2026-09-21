快訊

兩岸關係大調查／美對台軍售…4成7沒信心 6成4主張與美中等距

健保挹注2.5億元！加護病房16萬人使用呼吸器 訓練脫離

聽新聞
0:00 / 0:00

川普將出席聯合國大會 期間會晤紐約市長曼達尼

中央社／ 紐約20日綜合外電報導

美國紐約市傾向左派的市長曼達尼的辦公室今天宣布，總統川普明天將與曼達尼會面。

法新社報導，市長辦公室向法新社表示，兩人將在市長官邸葛瑞西大廈（Gracie Mansion）會談。

市長辦公室表示：「這場會議將聚焦於影響紐約市及紐約市民的議題。」

經過數月激烈交鋒後，川普和曼達尼（ZohranMamdani）於去年11月市長選舉結束後不久首次在白宮會面。

兩人當時在橢圓形辦公室（Oval Office）相互微笑致意，並且承諾將攜手合作。

川普 紐約 聯合國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普：習近平下週訪美 雙方將達成許多不同協議

川習會本週登場 美中經貿高層紐約先行會晤

貝森特、何立峰紐約會晤 先鋪路川習會

美中高層經濟官員抵紐約展開會談 為川習會鋪路

相關新聞

貝森特、何立峰紐約會晤 先鋪路川習會

美國財長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰廿日在紐約市會面，討論人工智慧（ＡＩ）、關稅及關鍵礦物等議題，試圖為美國總統川普和中國國家主席習近平廿四日在白宮的峰會促成協議。

中東升溫 川普急返華府 研議空襲葉門

沙烏地阿拉伯與葉門武裝團體「青年運動」緊張升高，美國總統川普十九日突縮短在馬里蘭州大衛營度周末行程，提前一天返華府。白宮未說明他臨時更改行程的原因。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析師普利查斯在社媒Ｘ發文指稱，川普在大衛營研議是否對葉門發動攻擊。

彭博：川習二會挑戰更大 專家預期最大成果可能只是雙方關係本身

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平24日將在華府舉行今年第二次「川習會」，彭博資訊分析，這次川習會可能比上次更具挑戰，若雙方陷入對峙，可能加深全球經濟面臨的陰影。專家則指出，這次最大成果可能只是川習關係本身，也可看出川普對習近平態度的轉變。

福斯新聞：川普對伊朗問題處於「決策模式」

美國總統川普接受福斯新聞（Fox）採訪時表示，他對與伊朗總統會面，抱持開放態度。

AI基建熱潮無法擋 全球半導體市場拚倍增 今年規模預估衝上1.6兆美元

南韓當局在分析各產研機構預測後所發布的報告預期，今年全球半導體市場規模有望攀抵1.6兆美元，比去年勁增一倍，2030年將續增至約2兆美元，反映儘管近來各界呼籲放緩人工智慧（AI）發展的呼聲升高，依然擋不住AI基建熱潮。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美中官員在紐約展開會談，為川普周四在白宮接待習近平預作準備，並尋求延長11月到期的貿易休兵。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。