2021年海地總統遇刺案 18嫌遣送美國受審

美國佛羅里達州南區聯邦檢察官昆諾斯指出，一架軍用飛機今天將18名涉嫌於2021年謀殺海地總統摩依士的嫌犯從海地送往美國。

路透社報導，昆諾斯（Jason Reding Quiñones）在社群媒體發布聲明表示：「今天標誌著我們追究這起暗殺責任的下一個重大階段。」

佛州南部4名男性今年5月遭判謀劃雇用傭兵在海地首都太子港住處刺殺摩依士（Jovenel Moise）的罪名成立。

檢方在邁阿密（Miami）聯邦法院長達9週審判過程中主張，這些人召集20多名哥倫比亞前軍人，提供他們資金、槍枝、彈藥和戰術背心，共同密謀謀殺摩依士。

時年53歲的摩依士於2021年7月在太子港郊區私人寓所遭槍擊身亡，這起案件導致該加勒比海國家陷入嚴重政治真空，助長當地強大幫派勢力。

本案在海地和美國引發多項調查及起訴，同時針對主使者及動機也出現各方揣測。

昆諾斯今天表示，與本案有關人士當中已經有30人遭到起訴。

在海地，知名人權運動人士艾斯帕蘭斯（PierreEspérance）批評將18名嫌犯轉送美國是「海地司法體系的恥辱」。

身為全國人權捍衛網絡（National Human RightsDefense Network）執行長的艾斯帕蘭斯呼籲全面改革司法體系，讓此類複雜案件能在海地審理。