北卡大學傳出台灣學生遇種族歧視 美眾議員關切

美國北卡羅來納大學教堂山分校（University of North Carolina at ChapelHill）的台灣學生先前通報，他們8月在校園遇到疑似種族歧視騷擾，且要求校方更加透明處理此事。

美國廣播公司新聞網（ABC News）地方電視台ABC11報導，盧紹榮（Shao-Jung Lu，音譯）表示：「我們的校園不應該是這個樣子。」

根據學生說法，此事發生於8月29日，時間是在北卡羅來納大學台灣學生會（UNC Taiwanese StudentAssociation）舉辦的一場迎新派對之後，一群學生參觀了校園。

黃育超（Yu-Chao Huang，音譯）也一同參觀校園，並稱當時有一群學生走近他們。

他指出：「有5、6名白人男性，看起來像是大學生。他們從我們身邊走過時，試圖模仿類似猴子的聲音。他們把手放在地上且朝我們走過來，他們試圖模仿猴子的行為。」

學生蘇曉婷（Hsiao-Ting Su，音譯）透露，這次經歷讓她受到驚嚇。

這群學生說道，已經向校方和北卡羅來納大學警局（UNC Police）通報這起事件，他們被告知有影像畫面。

盧紹榮指出，學生們正等待調查的最新進展。

連育修（Yu-Hsiu Lien，音譯）則質疑校方打算如何運用這些證據，「超過兩個星期了，我們仍然沒有聽到任何進展」。

此事為北卡羅來納大學教堂山分校本學期通報的兩起涉嫌種族歧視事件之一，學生們提到，另一件涉及非裔學生於校園裡遭到騷擾。

美國聯邦眾議員傅晞（Valerie Foushee）已要求北卡羅來納大學高層處理這些事件，她在一封信件中詢問：「你們行政團隊如何努力確保學生於校園內感到安全？尤其是有色人種學生。」

盧紹榮表示，學生們感謝傅晞關切回應，「她重申支持，而且再次向台灣學生會強調，這些事件在我們社群中是不可容忍的」。

校方發言人則透過聲明說，「保護我們校園社群的安全與福祉，依然為至關重要優先事項」，學校已經收到傅晞來信，並感謝她關注此事。