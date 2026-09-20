川普期中選舉撿到槍 共和黨猛攻跨性別議題

隨著美國11月期中選舉將近，面對施政與經濟壓力，美國總統川普與共和黨陣營將跨性別議題視為炒熱選情的「勝選武器」，最近更以此猛攻民主黨，企圖拉抬保守派選民投票率。

法新社報導，圍繞這個少數群體權益的爭議，尤其是少數跨性別運動員參與女子賽事的問題，過去已證明是川普手中的強力武器。川普表示這次期中選舉，跨性別議題將會再度奏效。

川普日前在造勢活動中說，抨擊跨性別運動員是「我們史上最棒的金句之一」。

川普表示：「我喜歡在選前大約一星期」才丟出這個議題，他「非常害怕」民主黨會突然放棄對跨性別群體的支持。

在幾項跨性別議題上，民調普遍傾向共和黨。這些議題在網路與具黨派色彩的電視媒體，持續激起強烈情緒反應與論戰。

川普陣營2年前在與民主黨對手賀錦麗（KamalaHarris）進行總統選戰時，曾推出一支效果驚人的電視廣告，內容是將賀錦麗描繪成主張以納稅人的錢，資助在獄中進行變性手術的對手。

廣告旁白說：「賀錦麗挺『他們』，川普總統挺的是你。」其中「他們」意指性別議題中所使用的無性別代名詞，如they/them。

美國人口中僅有極小比例是跨性別者。許多專家認為這支廣告，有助於扭轉部分競爭最激烈搖擺區的選情。

公開反對川普的民主黨籍加州州長紐松（GavinNewsom）坦承：「那支廣告很殘酷，殺傷力十足」，「那是一支很厲害的廣告。」

2010年代大部分時間至2020年代，民主黨大力擁抱社會正義以圖凝聚支持者，並在全國同性婚姻合法化等議題取得重大勝利。

但民主黨卻在跨性別議題碰上一堵高牆，多年來就此進行的宣傳，幾乎未能改變美國社會大眾看法，反而留下大量空間任由共和黨文宣對手大做文章。

無黨派的皮尤研究中心（Pew Research Center）2025年調查發現，73%的美國成年人對跨性別運動員加入與出生性別不符的隊伍比賽感到不自在；66%的人贊成訂定法律或政策，要求跨性別運動員依出生性別參賽。

曾任共和黨幕僚、如今為民主黨提供建言的巴德拉（Kurt Bardella）表示：「我認為民主黨陷入一個典型錯誤，就是害怕自己的影子。」

「民主黨試圖討好每一個人、取悅每一個人，結果反而疏遠大多數美國人。」

資深共和黨策士海伊（Doug Heye）表示，民主黨「沒有意識到這些立場其實冒犯多少人」。「如果你看這項議題的民調，大致都對共和黨有利，這也是他們猛攻此議題的原因之一。」

隨著11月期中選舉將至，共和黨正重燃跨性別議題。新聞網站Axios報導，馬斯克（Elon Musk）主導的「美國政治行動委員會」（America PAC）已展開廣告攻勢，大力抨擊民主黨的跨性別立場，企圖拉抬共和黨選民的投票率。

其中一支廣告的旁白問道：「受夠成年男子灌籃羞辱女性運動員嗎？」畫面同時出現一名疑似變裝皇后灌籃的畫面。旁白接著說：「塔拉里格（JamesTalarico）投票讓生理男性參加女子比賽。不公平、不安全，這不是德州作風。」

塔拉里格屬於民主黨，目前正角逐德州聯邦參議員。他2021年與2023年擔任州議員期間，對於要求跨性別運動員依出生性別參賽的限制措施，均投票反對。

不過如同這次期中選舉許多民主黨候選人，塔拉里格如今表示若「危及安全或公平」，他反對跨性別運動員參加女子運動賽事。

跨性別議題再度浮上檯面，民主黨策士巴德拉相當挫折，畢竟根據估計，自認是跨性別的美國成年人僅占1%。

巴德拉說：「這也凸顯時代荒謬，我們竟讓一個影響族群如此微小、坦白說統計上無足輕重的議題，占據如此巨量的公共討論空間。」